【癌症治療】港大學者研癌幹細胞與治療反抗　獲裘槎優秀科研者獎

▲ 港大醫學院生物醫學學院副教授馬桂宜。（黃建輝攝）

化療是治療癌症的常見手段，但往往會傷及健康細胞，帶來嚴重副作用，而近年新推出的癌症免疫療法，則可針對消滅癌細胞。惟現時僅約1成半病人對免疫療法有反應，港大醫學院生物醫學學院副教授馬桂宜領導研究團隊，尋找治療成功率低的原因，並獲得「裘槎基金會優秀科研者獎2023」，她冀日後開展T細胞免疫逃逸及癌幹細胞關聯的機制研究，望能轉化研究成果，切實幫助病人。

馬桂宜是次研究重點主要利用肝癌作為模型系統，了解細胞表型可塑性及癌幹細胞如何導致治療反抗和腫瘤復發。她解釋，現時不同癌症治療亦可使用「免疫療法」，惟其成效極低，僅約15%病人對治療有反應。而團隊發現，腫瘤中的癌幹細胞在面對化療等傳統治療手段時，都會出現治療反抗，故團隊嘗試探索癌幹細胞與免疫治療反抗之間的關聯。

馬桂宜的研究團隊已辨識及標記出肝癌幹細胞、內在的調節因子、訊號傳送路徑，及不同腫瘤微環境因素下的角色，令肝腫瘤可以維持一個更原始的狀態。團隊發現，癌幹細胞可遏抑T細胞功能，阻止其進入腫瘤微環境滅殺癌細胞。藉「裘槎優秀科研者獎」獲得的獎金，馬桂宜及團隊未來將開展T細胞免疫逃逸及其與肝癌的癌幹細胞關聯的機制研究。

「每一個科學家都會想見到自己嘅研究有轉化到嘅成果。」作為科研人員，馬桂宜亦期望在有生之年，可與不同創科公司合作，轉化研究成果，切實幫助病人。

馬桂宜自2003年從加拿大回港深造，並在2007年取得香港大學博士學位，已在港從事生物醫學研究10餘年，對於香港近年科研環境的變化亦深有感觸。她舉例指，過往生物醫學博士的出路，一般只能成為教師或科研人員，而現時的碩士、博士畢業生出路廣闊，可選擇投身科學園或海外的創科公司，甚至跨行業成為律師，從事需要生物醫學背景等有關專利的法律工作；或向金融領域發展，投資醫療相關產業等。

對於國家《十四五規劃綱要》明確支持香港成為國際創新科技中心，馬桂宜表示這對科研人員而言非常鼓舞：「會多咗啲支持，令成個科研環境都更有前景。」

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記者：黃穎津