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【星二代】林文龍55歲生日歎法國菜慶祝　餅印女兒林天若讀私立名校品學兼優

娛樂 10:29 2022/12/28

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

林文龍與郭可盈悉心栽培愛女。

從演員轉型為行政人員、亞洲心動娛樂（AMM）副總裁的林文龍，上周踏入55歲生日，作為太太的郭可盈與女兒林天若（Tania）日前為他慶生，到了灣仔一間五星級酒店大歎4個半小時的高級法國菜，非常奢華。

【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優

郭可盈凍齡成焦點

除壽星林文龍與太太郭可盈的凍齡樣貌成為焦點，當中繼承了二人餅印樣貌的12歲女兒Tania更搶盡Fo，愈大愈標緻，身型更似足模特兒一樣，四肢修長。

活躍於社交平台的Tania，亦有晒出一家三口在家中切蛋糕的全家福，她為爸爸送上「Best Dad蛋糕」，並留言祝賀：「生日快樂 dad Thank you for always being very supportive and 一直以來的悉心照顧 !!」可見兩父女感情十分要好。

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【教女有方】郭可盈母女街邊賣旗籌款　嚴母3招教出知書識禮女兒

中文科成績最好

林文龍與郭可盈一直悉心栽培女兒，Tania不負父母所望，現在就讀私立名校保良局蔡繼有學校中二。

她品學兼憂是名副其實的學霸，除在小六畢業禮上奪得中文科傑出表現獎狀，更連續三年奪得學科冠軍和各種獎項，升上中學後更獲選為班長，相當叻女。

最新影片推介：劉穎鏇專訪

Tania亦遺傳了爸媽的外向性格，經常活躍於社交平台分享生活日常。早前首次開直播與網民聊天，期間她大晒流利英語，當網民要求她用廣東話時，她更即時轉換語言，並解釋因為在學校時以英語溝通為主，但平時跟父母溝通會講中文。

Tania曾與網民玩「你問我答」大方回答學業問題，透露自己中文科成績最好，暫未有去外國升學的打算。

（Instagram圖片）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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