【星二代】林文龍55歲生日歎法國菜慶祝　餅印女兒林天若讀私立名校品學兼優

從演員轉型為行政人員、亞洲心動娛樂(AMM)副總裁的林文龍,上周踏入55歲生日,作為太太的郭可盈與女兒林天若(Tania)日前為他慶生,到了灣仔一間五星級酒店大歎4個半小時的高級法國菜,非常奢華。

郭可盈凍齡成焦點

除壽星林文龍與太太郭可盈的凍齡樣貌成為焦點,當中繼承了二人餅印樣貌的12歲女兒Tania更搶盡Fo,愈大愈標緻,身型更似足模特兒一樣,四肢修長。

活躍於社交平台的Tania,亦有晒出一家三口在家中切蛋糕的全家福,她為爸爸送上「Best Dad蛋糕」,並留言祝賀:「生日快樂 dad Thank you for always being very supportive and 一直以來的悉心照顧 !!」可見兩父女感情十分要好。

中文科成績最好

林文龍與郭可盈一直悉心栽培女兒,Tania不負父母所望,現在就讀私立名校保良局蔡繼有學校中二。

她品學兼憂是名副其實的學霸,除在小六畢業禮上奪得中文科傑出表現獎狀,更連續三年奪得學科冠軍和各種獎項,升上中學後更獲選為班長,相當叻女。

Tania亦遺傳了爸媽的外向性格,經常活躍於社交平台分享生活日常。早前首次開直播與網民聊天,期間她大晒流利英語,當網民要求她用廣東話時,她更即時轉換語言,並解釋因為在學校時以英語溝通為主,但平時跟父母溝通會講中文。

Tania曾與網民玩「你問我答」大方回答學業問題,透露自己中文科成績最好,暫未有去外國升學的打算。

