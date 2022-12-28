【釣魚救人】龍蝦灣女子岸邊拍照失足墮海　釣魚客魚鉤「釣」回岸邊

不少人在假日都會行山遠足，並順道打卡留念，但拍照時要注意安全，免生意外。不過近日就有一名女子，懷疑在海岸邊拍照時不慎墮海，幸最終獲釣魚客「釣」回岸邊。

近日網上流傳一段片段，上載者指「有人行山行近岸邊影相跌咗落海」，幸附近有人釣魚，「用魚鉤勾返個人上嚟」。該名網民更稱，該墮海女子「冇事真係要劏雞還神」。

片段中，一名黃衣女子面部朝下，於海浪中載浮載沉，似已失去知覺。此時一名男子一甩手中釣魚竿，魚鉤正中該名女子身軀。此時片中有人大叫「幫手拖下」，於是再有1名男子上前伸出援手，合力以釣魚絲將女子拉回岸邊。片中亦有一把女聲表示：「我老公喺度救緊人啊，用魚鉤鉤緊落水個女人啊。」

女子漂浮至近岸邊時，一名白衣男子上前嘗試將女子拉上岸邊大石之上，但卻力有未逮，一度回頭大喊「幫手啊」，且全身亦被海浪打濕。此時另一名黑衣男子亦上前，一人拉起女子一隻手臂，終將墮海女子救回，場面十分驚險。

政府飛行服務隊表示，在12月25日聖誕節下午2時30分接獲消防處求助，指在西貢龍蝦灣一帶發現一名墮海女子，她其後被釣魚客救回岸邊。飛行服務隊接報並派出直昇機到場，女子當時清醒，但仍感到不適，於是由直昇機送往東區醫院治理。

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事件亦引起大批網民熱議，有網民表示：

真的好彩，有釣魚哥哥；好人一生平安。感謝有這位大哥

執返條命仔

女人真係好好彩呀！ 個男人都好危險的

呢位釣魚翁應得英勇獎章！

釣美人魚

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記者：黃穎津