【新婚姻觀】年底被裁員兼被8年男友分手　雙失32歲女1年相親100次

女性當自強！北京有一名32歲女子於社會上奮鬥10年，曾歷經創業，打工，去年底被裁員，事業不理想之餘，愛情亦十分失意，同一時間已交往8年的男友亦向她提出分手。面對「雙失」，一直希望為人母的她沒有一蹶不振，反而很快便收拾心情，於是開始頻繁約會，最高紀錄一天可以見3個人，如今已經相親超過100人，以35歲之前可以成為人母為目標。

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綜合内地媒體報道，該名女子工作10年，去年底被裁員後，便轉行做直播，但仍然杯水車薪，整整半年都沒有收入。禍不單行，不久後，當時已交往8年的男友亦因第三者提出分手，不過，但她對對方卻沒有太多怪責，只因回望過去，她自己亦有許多不足地方，如強勢的她從來都將家中所有大小事務通通由男友負責。

分手過後，有感自己已到生育年齡，一心想生2個小孩的她，很快便重新整理心情。她於是便開始積極相親，一年內見了大約100多人，最高紀錄一天見3個人，包括金融業、玩音樂的。她指每一次見面過程均令自己有得著，其中一次更令她印象深刻。她分享指，那天見的是一名身型健碩的美男子，聲音還帶有磁性，雙方吃完飯準備搭計程車回家時，對方突然拉住她，深情望著她詢問：「我家就在附近，妳可以不回家嗎？」。她想起當時情況亦十分好笑，但補充指自己最終沒有如對方所願。

她指十分希望在35歲之前能生下第1個寶寶，但認為年齡真的不是束縛，並指「我覺得每個人的人生路就是不一樣的」。她提醒大家「不能讓自己過後悔的人生」，沒有什麼規定做法是規定超過30歲就得怎麼樣，接受是唯一的選擇，越早接受越好，必須面對和接受，堅信自己可以往前走。

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責任編輯：羅嘉欣