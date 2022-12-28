【聖誕禮物】聖誕獲外傭送贈貴重頸鏈　1句說話令港媽由喜轉冷漠

▲ 外傭薪金有限，同男主人夾份送份昂貴頸鏈俾女主人，又真係好難唔令人起疑嘅。

男僱主同外傭最好保持適當距離，有港媽日前上網發文，指聖誕獲外傭贈送貴重頸鏈，正當港媽滿心歡喜時，老公卻突然加句說話，令港媽心情由喜轉冷漠，「聽到係咁樣買之後又冇咁開心啦！」

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該名港媽日前在香港討論區發帖，主題是「冇諗到工人姐姐會送咁貴嘅聖誕禮物畀我」，她指早前家中舉行聖誕派對，打算一家人在家中食餐好，之後外傭遞上一盒禮物送給她，

我一打開，係一條好靚嘅頸鏈，仲要應該都唔平。收到果下真係好感動。

當時港媽除了感動，更自責之前外傭生日，老公送了一份昂貴的禮物給她而嬲了外傭，現在看到外傭待她甚好，自己頓時感到慚愧。不過她想不通，外傭何來有咁多錢呢？

點解工人姐姐咁有錢送咁貴嘅禮物嘅時候，老公衝咗出嚟話份禮物係佢同工人姐姐夾份買。因為工人姐姐同佢講，佢想送嘢畀我，但又唔多錢。所以老公就叫工人姐姐一齊夾少少錢買野送畀我。

原來貴重頸鏈是老公同外傭夾份送，港媽聞言後，心情由喜轉冷漠，「聽到原來係咁樣買之後好似又冇咁開心啦...」

貼文一出，即引起熱議，有不少網民質疑樓主老公同外傭的關係，「工人姐姐同你老公不一般的關係」、「送禮物唔使貴，係心意，無錢咪買盒 Lindor 。如果你無老作，你老公同佢有啲嘢」、「下年，工人姐姐同你老公夾份送個BB比你」，有網民認為成件事都唔合理，「就算幾投緣都好，只會有女主人送貴重嘢俾姐姐，點會調返轉姐姐送俾女主人，仲要係同男主人分擔，話冇嘢係呃X自己呃唔到人。」而樓主也回應一眾網民，「我老公真係對佢好好，如果佢唔係同我老公夾埋一齊送，我應該會開心啲。」

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責任編輯︰王明芳