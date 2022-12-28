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【安全意識】一家3口露營帳篷内開暖爐取暖　一氧化碳中毒險送命

健康 12:42 2022/12/28

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台中一家3口於南投縣萬大水庫附近露營時，因在帳篷内用燃氣暖爐取暖，導致一氧化碳中毒昏迷。

受寒流侵襲影響，台灣日前氣溫驟降，台中一家3口於南投縣萬大水庫附近露營時，因在帳篷内用燃氣暖爐取暖，導致一氧化碳中毒昏迷。幸同行友人發現報警，將3人送院救治。

綜合台媒報道，12月24日平安夜，40多歲的曾姓男子趁假期帶同太太和4歲的女兒，與友人到南投縣仁愛鄉萬大水庫附近露營。

由於山區晝夜溫差大，凌晨最低氣溫約1度，他們在帳篷內使用燃氣暖爐取暖時，疑通風不良，造成全家一氣化碳中毒，差點一覺不醒。至翌日早上7時，友人聽見帳篷内孩子的哭聲，但突然沒了聲音，呼喚一家3口亦都沒有回應，及散發燃氣味，於是上前查看，打開帳篷驚見3人昏迷，慌忙求救。

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救護車趕至現場時，三名傷者搶救後都已清醒，後續再轉送台中的醫院接受高壓氧治療，觀察有無影響。

據台灣氣象局觀測，台灣夜間低溫4到5度，其中台中南投縣中寮鄉更是僅得3、4度低溫。露營帳篷包得密不通風，用燃氣暖爐取暖需要燃燒瓦斯或去漬油，都會消耗氧氣產生廢氣。

衛生防護中心表示，曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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