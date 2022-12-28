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【離巢藝人】細龍太3度低溫下晒比堅尼造型　體藝雙全陳思圻為高學歷港姐

娛樂 12:15 2022/12/28

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

「細龍太」陳思圻（前名：陳偉琪）於東歐晒身材。

「細龍太」陳思圻（前名：陳偉琪）趁聖誕佳節遠赴東歐暢遊，陳思圻無懼3度低溫在斯洛伐克以比堅尼示人，她更與一班猛男共浸溫泉歡度聖誕。

觀眾緣甚佳的陳思圻憑TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的細龍太一角彈起，擁有雙學士兼體藝雙全的陳思圻為高學歷港姐，她曾代表香港於國際比賽中獲獎，揚威海外。

【開心速遞】「細龍太」陳思圻拍《愛回家》曾受辱　讚堂大佬「皮皮」Frankie由細靚到大

最新影片：劉穎鏇專訪

陳思圻晒身材

陳思圻於IG大派福利，身穿粉紅色比堅尼的她在斯洛伐克與猛男一起浸溫泉，她說：

今個 Boxing Day 🎁不太冷。
只有3度，但係感覺真係好熱🔥。
.
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A sweaty Sveti Stefan Day with this boy band. ❤️🎄🎁💋
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【Summer Girls】細龍太改名陳思圻重新出發　張明偉悉節目與港姐撞期感興奮

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高學歷才女

陳思圻畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學哲學系及修政治系學士，擁有雙學士的她以優異成績獲取獎學金，十分厲害。

語言天份甚高的她懂得廣東話、普通話、英語和法語，既精於打籃球和網球，音樂造詣亦很高，她已考獲鋼琴和豎琴八級，絕對是體藝雙全。

此外，陳思圻於2019年參加過世界表演藝術錦標賽「WCOPA」，在豎琴、鋼琴、演戲和模特兒等項目上共奪得8個獎項，為港爭光。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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