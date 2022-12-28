【離巢藝人】細龍太3度低溫下晒比堅尼造型 體藝雙全陳思圻為高學歷港姐
娛樂 12:15 2022/12/28
「細龍太」陳思圻（前名：陳偉琪）趁聖誕佳節遠赴東歐暢遊，陳思圻無懼3度低溫在斯洛伐克以比堅尼示人，她更與一班猛男共浸溫泉歡度聖誕。
觀眾緣甚佳的陳思圻憑TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的細龍太一角彈起，擁有雙學士兼體藝雙全的陳思圻為高學歷港姐，她曾代表香港於國際比賽中獲獎，揚威海外。
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陳思圻晒身材
陳思圻於IG大派福利，身穿粉紅色比堅尼的她在斯洛伐克與猛男一起浸溫泉，她說：
今個 Boxing Day 🎁不太冷。
只有3度，但係感覺真係好熱🔥。
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A sweaty Sveti Stefan Day with this boy band. ❤️🎄🎁💋
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高學歷才女
陳思圻畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學哲學系及修政治系學士，擁有雙學士的她以優異成績獲取獎學金，十分厲害。
語言天份甚高的她懂得廣東話、普通話、英語和法語，既精於打籃球和網球，音樂造詣亦很高，她已考獲鋼琴和豎琴八級，絕對是體藝雙全。
此外，陳思圻於2019年參加過世界表演藝術錦標賽「WCOPA」，在豎琴、鋼琴、演戲和模特兒等項目上共奪得8個獎項，為港爭光。
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撰文 : TOPick柴犬出動