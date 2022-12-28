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【Hermes加價】愛馬仕2023年漲價5至10%　Kelly To Go手袋偷步加價逾萬元

休閒消費 16:31 2022/12/28

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

有國內消費者在品牌的官方網站裏發現其中一款Kelly To Go手袋，由原本定價37,300元人民幣調升至47,900元人民幣，加價超過10,600元人民幣。

今天社會經濟向下調，反而luxury goods就不斷漲價，當Hermes和CHANEL都算是一年加多次價的表表者，而最近又有消息傳來是前者Hermes準備再次進行新一輪全球加價，今次漲價更是大幅度得很，當中有一款手袋更接近加多萬元﹗鍾愛Hermes手袋的女士們可要有心理準備。

據時尚商業快訊指出，因為受全球通脹所影響，加上又是各大品牌加價套用的那一句「因為疫情令生產成本增加」，Hermes在早前最新的財報會議中表示新一輪的加價會由5%-10%，而大家可不要忘記品牌早前已經將鞋履加價10%。

今年推出改良版Kelly To Go Rock手袋已經要售7萬多元，加價後將會索價如何？大家心裏有數，不過都是那一句，有機會俾你買得到先算。（$73,300/圖片品牌提供）

而最近有有國內消費者在品牌的官方網站裏發現其中一款Kelly To Go手袋，由原本定價37,300人民幣調升至47,900人民幣，加幅超過10,600人民幣，漲幅高達28.4%﹗不可謂不驚人。

其實由3年前疫情爆發至今，Hermes已經不下一年內加價數回，2022年初已經加價約4%，2023年更是歷史性加5至10%不等。

中國內地網民發現Kelly To Go手袋加價超過1萬元人民幣。（圖片品牌提供）

對於這個現象，消費者已經見怪不怪，變得愈來愈麻木，反正來來去去加價的原因都是離不開兩個：1）生產成本上漲、2）匯率變動。品牌可以有膽量在逆市連番加價，原因大概是每一位女士終極想擁有的手袋名字都是Hermes，她們買不到正貨，就往二手市場裏尋找，永遠其門如市，難怪品牌對奢侈品市場滿有信心。

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記者：何偉雄

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