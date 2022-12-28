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【網絡熱話】 父親愛嘴對嘴親吻兼一言堂　20歲女大學生崩潰：快被逼瘋

健康 11:35 2022/12/28

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父親常作越軌行為兼「一言堂」，20歲女大學生網上大控訴求助父親常作越軌行為兼「一言堂」　20歲女大學生網上大控訴求助。

男女之間親疏有別，理應有避嫌之心。一名女大學生於網上發文指自己的父親愛與她有著「親密行為」，而且父親的衛生情況欠佳。即使事主與其母親屢勸亦不聽，面對父親的問題事主大感崩潰。事件一經分享至網上引起網民熱議。

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日前一名網友於網上群組「爆料公社」中發文，控訴父親的種種問題並求助於網友，並更直指「我跟媽媽都快被他逼瘋了」。

事主指自己是一名20歲的女大學生，然而她的父親卻經常做出些不可理喻的行為並不會與人進行溝通。事主指出，自己自高中便曾告訴過父親她只能接受父女之間「親臉頰」。可是父親卻毫不理會地經常要求事主與他「親親抱抱，嘴對嘴那種」。可是每當事主拒絕，父親便會指事主嫌棄他，不愛他了。

事主更指出在房間睡覺時，父親不敲門便進入房間且躺上事主的床上，繼而親吻事主的額頭或頸部。不單如此，父親更會要求事主與他外出時要十指緊扣，而且不能穿著短褲、破洞牛仔褲、短版上衣，更不能噴香水以及化妝。更甚要求事主剪短髮、不可與男生接觸，令事主大感無奈。

更有一次事主在換衣服時，父親又再一次不敲門而進。事主憤而怒斥，但父親只是淡然回應

有甚麼關係，小時侯又不是沒看過。

事主大指

我已經超過20歲了！正常女人睡覺睡到一半被親的一臉口水都會被嚇醒吧！

多次衝突下母親亦有開腔指責父親，可是父親卻從不重視。有時事主憤怒反斥時父親還會指責母親沒有把女兒教好。

父親的不可理喻更延伸至其個人衛生習慣。父親由事主高中起便以淋浴露含大量化學成分為由，多年來只用清水清潔。可是父親出油情況嚴重，而且床單及家居服也是一年換一次，故體臭亦隨之湧現，更長出了蕁麻疹。

每當事主與母親要求父親面對個人衛生問題時亦會遭無視。事主指有次母親幫父親更換床單後更遭其責罵。

父親種種問題令事主母女二人相當困擾，故事主於網上求助並指「來這裡問問有沒有人的家裡也有這種狀況」。而事件一經分享則引起網民的熱烈討論：

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責任編輯：羅嘉欣

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