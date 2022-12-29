【生定唔生】目睹已婚朋友經常為教仔而吵架　90後夫妻：不生小孩真的很自在

▲ 90後男子認為，不生孩子真的很自在。

生兒育女是人生大事，需要好好思考才做決定。台灣一名已結婚的男子近日在網上發文，向網友傾訴陷入「生唔生仔」的煩惱，他表示現階段享受與太太自由自在的生活，再加上看到身邊朋友承受著育兒的壓力和煩惱，以上種種令自己對生養孩子卻步。但他也不是抱持絕對不生的態度，因為他又有感「不生又好像人生滿無趣的」。矛盾的心情令人夫好苦惱，「生孩子的意義」這個人生大難題引到近千個網友留言。

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該名男子以「不生小孩真的很自在」為題發文，他自稱28歲，老婆27歲，兩人結婚3年但未有小孩。男子透露他和太太的年薪各約120萬台幣（30萬港幣），有一架私家車，主要經濟壓力在於供款20年的房屋貸款。

男子表示與太太現在的生活自由自在，一個月出去用餐3次或以上，每次也大方花費數千台幣（估計約1到2千港幣），而且每年也例必到外地旅遊，生活多姿多采，自己和太太現階段相處融洽，平常也沒有吵架的問題。

但是，他也提到有一個問題，他最近一直在思考,「有孩子的意義在哪裡」。他提到身邊的朋友基本上都育有小孩，但是他卻形容他們這樣的生活是「綁手綁腳」。他舉例說在金錢上要為小孩子額外預備，而且也要多花時間和心力去教育小孩，這些付出也與現在自由舒適的生活有抵觸。此外，當看到朋友為了教養孩子的問題而常常與伴侶吵架，當下他也會感到慶幸自己沒有小孩是「對的事情」。

他也承認自己的想法是很矛盾的，對於生不生小孩完全拿不定主意，所以在文末直接救教網友的意見。有網友覺得生不生沒有對錯，只要人夫想清楚自己想要什麼的生活便可以，「生小孩會得到什麼也會失去什麼，不生小孩也一樣，就看自己想要什麼。」﹑「每種生活方式都有甘有苦。沒有對錯，只有選擇。」；但不少網友也抱持頗悲觀的心態勸阻，「大數據卻顯示越來越多人不願意結婚生小孩、離婚率也飆升」﹑「這個世界那麼痛苦，為什麼還要生小孩來讓他們受苦？」﹑「小孩出來後，你有辦法給小孩你現在的生活品質嗎？」；也有網友提供了另類的解決方法，「養毛小孩超讚，真想要孩子，領養就好」。

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責任編輯︰王明芳