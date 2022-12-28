【英勇救人】港女疑打卡意外墮海昏迷　釣魚男用魚絲成功救人

行近海邊記得注意安全！有網民早前便拍下有女子意外墮海，幸得釣魚男用手上魚絲「英雄救美」的片段。由於風高浪急，期間險象環生，救人男子更一度被海浪跣腳。當時昏迷中的女子被救回岸邊後，未幾便由直升機吊送至醫院，且恢復知覺，身體並無大礙。有關片段曝光後，不少網民紛留言大讚釣魚男英勇救人的行為。

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片段於昨日(27日)上載到facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」，並於帖子稱有人於行山時「行近岸邊影相跌咗落海」。在影片中可見，一名身穿螢光外套的女子被拍攝者發現於海中載浮載沉，其一便見一名上身穿白衫的中年釣魚男欲以手上的魚竿去救人，他先不斷拉動竿上魚絲，成功將魚鈎勾到女子衣服上，便再將她從遠處的海中慢慢拉回近岸位置。

失去反應的女事主被拉回岸上時，已氣力不繼的白衫男則大叫幫手，此時附近身穿黑色外套的男子亦迅即加入救人行列。在救人拖拉過程，由於浪花洶湧，白衫男一度被濕透的大石滑倒。不過，有驚無險，兩人最終成功拉回女事主於岸上安全位置，女事主其後被直升機吊送到醫院，並回復清醒。

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警方其後回覆傳媒指墮海女子姓盧50歲，與兩名女友人沿龍蝦灣海岸線綑邊行，其間盧女意外墮海。而政府飛行服務隊回覆查詢稱，事發於周日聖誕節（25日）下午2時半左右，部門接報西貢龍蝦灣岸邊有人墮海，直升機到場時墮海女子已被釣魚人士救起，她神智清醒，沒有受傷，但因為凍和頭暈感到不適，隨即將她吊起送往東區醫院。

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責任編輯：羅嘉欣