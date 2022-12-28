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【搶人才】政府推出「人才服務窗口」線上平台　目標每年輸入3.5萬人才

社會 11:25 2022/12/28

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政務司司長陳國基。（資料圖片）

政府今日（28日）推出「人才服務窗口」線上平台，以更積極進取招攬身處世界各地的人才，讓他們更便捷取得各項人才入境計劃的資訊和提交申請。今年《施政報告》提到的一系列人才入境計劃，包括新設的「高端人才通行證計劃」亦由今日起接受申請。

「人才服務窗口」線上平台以外來人才為對象，提供一站式電子化服務。用家進入平台後便可瀏覽各類實用資訊，包括香港的優勢和發展機遇、各項人才入境計劃的詳情，以至在港「衣、食、住、行」的生活資訊。有意申請者可利用線上平台的人才入境計劃分類小工具，了解自己合資格的入境計劃，繼而可即時通過此平台連接入境事務處電子簽證平台在線上遞交申請；其後的付費及領取簽證等程序同樣可在線上進行，方便身在香港以外地方的人才。

此外，「人才服務窗口」線上平台會接受世界各地人才的查詢，並提供政府設於各駐內地和海外辦事處的「招商引才專組」的聯絡資料。各地「招商引才專組」會用好所屬辦事處的聯繫網絡，積極主動招攬人才來港，全力推廣各項人才入境計劃。

領導「人才服務窗口」的政務司司長陳國基表示，在政府與社會各界攜手努力下，香港得以克服新冠疫情種種挑戰，在復常之路穩步前進，並向外展示香港已重返國際舞台的中心，現在正是香港主動出擊、競逐人才的黃金時機。政府定當全力以赴，全面推進「人才服務窗口」等一系列「搶人才」的新措施，以補充和豐富香港的人才庫，配合香港未來經濟和社會發展的需要。

陳國基有「十足信心」能在未來3年達到所訂的「搶人才」指標，即在2023至2025年期間，每年通過各項人才入境計劃輸入一共至少35,000名預計逗留至少12個月的人才。

除在今日推出網上平台外，政府亦正全力為「人才服務窗口」籌設實體辦公室，以專責制訂人才招攬策略和宣傳，並為到港人才提供更多支援服務。政府將在明年初向立法會財務委員會申請所需資源。

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記者：黃穎津

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