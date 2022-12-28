【有種好男人】張國強破格演咸濕富豪追Ali　葉蒨文以「著鞋論」比喻愛情

▲ 《有種好男人》

TVB劇《有種好男人》講Charlie游子澄（李佳芯飾）現身慈善拍賣會，乘機接近城中富豪蔣定天（張國強飾），在昨晚（12月27日），講蔣定天收到來自名畫家遺孀龐辛思媛（王綺琴飾）的恐嚇信，目的是報「被騙走家傳名畫」之仇，與此同時，龐辛思媛世姪女Charlie為替其出頭，答允陪蔣定天出海。

對Charlie有不軌企圖的蔣定天期間頻頻露出急色樣，更明言：「不如禮尚往來，等我一層一層剝開你？」此時幸「進擊的」售貨員Jennifer區嘉妮（葉蒨文Sophie飾）傳來「女僕Look」自拍照，成功引走蔣定天。

剛於《超能使者》扮演正氣角色的張國強（KK），今次搖身一變背妻偷食的「咸濕富豪」，對此他受訪時說：「拍呢類戲好多時都幾踩界，好彩啲對手都信任我，大家知道點樣達到效果。」

▲ 張國強破格演咸濕富豪。

46年零緋聞

並謂最難忘跟李佳芯（Ali）的漫步沙灘戲，皆因拍攝當日氣溫急降又大風，加上劇情所需要赤腳，令二人凍到震，KK續道：「嗰日我準備咗薑茶同Ali分享，點知佢又有，所以佢係一個幾窩心嘅好拍檔。」

與太太結婚34年的KK出名「愛妻號」，雖然過去不止一次與女拍檔有親密演出，但入行46年仍能保持零緋聞，對此KK說：「多謝太太多年信任。」

▲ 「人生導師」教釣金龜。

進擊拜金女

昨晚另一焦點，是金牌人生教練岑曉婷Erica（莊鍶敏飾）大搞自我增值課程，名義上教授全方位造型及禮儀，但一班女學生實質只為博取「釣金龜」機會，學生之一的Jennifer便成功搭上蔣定天。

提到角色需要經常盛裝出入上流社交場合，貴為「大馬拿督千金」的莊鍶敏透露有出動私伙配襯，價值約20萬的Hermès Kelly手袋更是貴氣十足。

問現實可有接觸「進擊拜金女」，她笑言：「我有見過三五成群嘅女仔特登學金龜鍾意嘅活動，譬如打高爾夫球，又會自學點接近啲金龜。」至於有否被女生要求介紹筍盤？莊鍶敏笑言：「啲女仔通常都咁講，但我未試過介紹筍盤畀朋友，因為我身邊都唔夠筍盤，我自己都好想要！」

▲ Jennifer出盡招數。

「著鞋論」比喻愛情

另外，問到Jennifer現實中可有像劇中角色般恨嫁入豪門，飾演此角的葉蒨文（Sophie）稱，在現實中無論於英國留學期間，抑或現時身邊都不乏富二代及有米男士，但她認為品格更重要，並謂自己揀另一半著重性格夾唔夾，最喜歡風趣幽默的暖男。

Sophie並以「著鞋論」比喻愛情：「有錢係Bonus，但首先要快樂，為錢勉強自己唔會快樂。我覺得揀伴侶同揀鞋一樣，適合舒服係最好，好似我屋企最貴嗰對高踭鞋我好少攞出嚟著，我都係最鍾意著波鞋。」

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