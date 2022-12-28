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【兩性關係】初次約女網友見面　港男請食雙餸飯港女即借尿遁

親子 12:47 2022/12/28

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其實M記或者茶餐廳都好過兩餸飯。

初次約會印象何其重要！有港男與女網友在交友app認識後，覺得聊得來，就在Boxing Day(26日)初次見面，但港男竟然請港女食雙餸飯，而個下場就是港女即時借尿遁離場，港男就發文解釋「乜真係好失禮咩？」

該名港男在Dcard討論區以「乜真係好失禮咩？點解可以就咁走咗去」為題發文，講到自己月初玩交友app識到女網友，一直好好傾，關係還很曖昧，終於在Boxing Day當日約到女網友出來。

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他指當時見面已經是中午12點，又未食早餐，大家都有點餓，就走去先食飯，途中氣氛和諧，有講有笑，港男就問網友想吃什麼「我問佢食咩佢又話冇乜所謂，咪同佢去附近間賣雙餸飯嘅餐廳食個quick lunch 醫下肚囉。」

進入餐廳後，網友表示自己想去廁所，叫他先買食物，點知港男一等就是半小時，怕女網友發生意外，遂打電話給對方，但電話不通，「Signal佢又唔應機，打比佢又唔通，因為間嘢係冇廁所嘅，要行去附近商場先至有廁所，時間耐少少都合理」。

後來港男才驚覺原來女網友已經一早走人，最後他惟有打包兩盒飯返屋企食。返到樓下，看更還問港男。「今日過節都唔出去玩咩？真係有苦難言，我都唔好意思同佢講個真相...」

港男就斥港女太無禮貌，「請問雙餸飯真係好失禮咩？ 價廉物美，又多選擇，都係食個lunch 姐，唔啱食咪出聲囉，轉場去食omakase都得架，點解要就咁走咗去咁無禮貌喎。」

港男文尾再度辯稱已經訂好酒店自助餐，諗住一齊食晚餐「唉，本身大家係諗住全日出嚟玩，我晚上仲book咗去東方文華同佢食buffet, 而家唔使啦，晚上我食埋佢剩低果盒飯算喇...」

點擊下圖看網友留言:

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責任編輯︰王明芳

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