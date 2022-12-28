【強姦提堂】涉聖誕夜強姦酒醉女子　兩工程師還押明年2月再訊

▲ 東區裁判法院。（資料圖片）

2名工程師涉於聖誕節凌晨於灣仔一酒店房間內，輪姦1名不相識的醉酒女子，同被控1項強姦罪。案件今（28日）於東區裁判法院提堂，兩人暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至2023年2月8日再訊，以待警方作進一步調查，包括法證檢驗、閉路電視片段校對，指紋調查等，被告需還押候訊。

兩名被告為張慧豪（49歲）、林蘊韜（33歲），均報稱工程師，同被控1項強姦罪。控罪指，兩人於2022年12月25日，在灣仔皇悅酒店一房間內強姦女子X。

兩名被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以待警方作進一步調查，包括法證檢驗、校對閉路電視片段及指紋調查等。裁判官將案押後至2023年2月8日再訊，另拒絕兩名被告保釋申請，兩人須還押侯訊，首被告保釋8天保釋覆核權，將於2023年1月5日再訊。

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記者：梁錦麟