《阿凡達：水之道》票房破8100萬元　買戲票獲珍藏明信片一套

《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）開畫兩周全球票房破9.5億美元，在香港票房已大收8100多萬，吸引逾50萬觀眾人次入場。第三周上映場次不減，票房氣勢如虹。

由即日起，凡購買任何《阿凡達：水之道》12月28日起場次戲票一張，即送珍藏明信片一套4張。數量有限，送完即止。

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