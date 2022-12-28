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《阿凡達：水之道》票房破8100萬元　買戲票獲珍藏明信片一套

娛樂 12:12 2022/12/28

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）開畫兩周全球票房破9.5億美元，在香港票房已大收8100多萬，吸引逾50萬觀眾人次入場。第三周上映場次不減，票房氣勢如虹。

由即日起，凡購買任何《阿凡達：水之道》12月28日起場次戲票一張，即送珍藏明信片一套4張。數量有限，送完即止。

最新影片推介：劉穎鏇專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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