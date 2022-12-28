《阿凡達：水之道》票房破8100萬元 買戲票獲珍藏明信片一套 娛樂 12:12 2022/12/28 分享： 分享： 熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）開畫兩周全球票房破9.5億美元，在香港票房已大收8100多萬，吸引逾50萬觀眾人次入場。第三周上映場次不減，票房氣勢如虹。 由即日起，凡購買任何《阿凡達：水之道》12月28日起場次戲票一張，即送珍藏明信片一套4張。數量有限，送完即止。 最新影片推介：劉穎鏇專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【明日戰記】古天樂親赴倫敦出席電影節 英國重遇《五個小孩的校長》童星 17:14 2022/11/01 【明日戰記】古天樂親赴倫敦出席電影節 英國重遇《五個小孩的校長》童星 【明日戰記】古天樂日理萬機撐港片沒壓力 古生：不覺挫折是挫折 15:28 2022/11/03 【明日戰記】古天樂日理萬機撐港片沒壓力 古生：不覺挫折是挫折 【明日戰記】吳肇軒被刪剪片段曝光 揭B16區首度被潘朵拉襲擊情況【有片】 16:48 2022/10/03 【明日戰記】吳肇軒被刪剪片段曝光 揭B16區首度被潘朵拉襲擊情況【有片】 你可能感興趣 【明日戰記】古天樂親赴倫敦出席電影節 英國重遇《五個小孩的校長》童星 17:14 2022/11/01 【明日戰記】古天樂親赴倫敦出席電影節 英國重遇《五個小孩的校長》童星 【明日戰記】古天樂日理萬機撐港片沒壓力 古生：不覺挫折是挫折 15:28 2022/11/03 【明日戰記】古天樂日理萬機撐港片沒壓力 古生：不覺挫折是挫折 【明日戰記】吳肇軒被刪剪片段曝光 揭B16區首度被潘朵拉襲擊情況【有片】 16:48 2022/10/03 【明日戰記】吳肇軒被刪剪片段曝光 揭B16區首度被潘朵拉襲擊情況【有片】 電影 科幻片 荷里活