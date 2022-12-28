【讓座爭議】港媽帶兒子搭兩個港鐵站 　要求打工仔讓座：小朋友無位會跌親

▲ 有港媽帶兒子搭兩個港鐵站，要求拿著滿手東西的打工仔讓座。

公共交通工具讓座問題不時引起爭議。近日一名打工仔在社交平台分享，有港媽帶兒子搭港鐵，竟要求拿著滿手東西的她讓座，更揚言「小朋友搭車無位會跌親」。她為免爭拗而讓座給男童，最終母子只搭兩個港鐵站便下車，令她為之氣結。

辯稱小朋友無位坐會跌親

該名打工仔向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿表示，她有一日返工搭港鐵，當時手上拿著一碗外賣粥、飯盒袋、手袋，還有一袋載有公司物品。她在堅尼地城站上車，坐在車門旁的座位。列車到達灣仔站後有一對母子上車，兒子約初小年紀，媽媽拖住戴著頭盔的兒子，並拿著一架滑板車（Scooter）。

打工仔看到媽媽與兒子「咬耳仔」後，男童就走來跟她說，「可唔可以俾個位我坐？」她表示「唔好意思」，自己拿著很多東西，未及說完，男童媽媽即睜大雙眼、大聲地說︰

小朋友搭車無位坐會跌親㗎！

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打工仔一抽二掕無奈讓座

她大感無奈，「我唔想同佢嘈，就死死氣地企起身俾佢個『寶貝仔』坐」。她讓座後一隻手拿粥再扶住座位旁的扶手，另一隻手也拿著其他東西。男童疑視線受阻而有所舉動，「係咁搵手推我碗粥，對腳又踢嚟踢去」，她怒視對方，在旁的乘客也看不過眼，叫男童坐好。

男童隨即用眼神向媽媽求救，媽媽表示「可能你坐咗佢個位佢upset，原諒佢」，此話令打工仔很愕然。最後母子在天后站下車，打工仔不解母子只坐兩個站，為何仍要她讓座，大呻︰

小朋友連搭兩個港鐵站都驚佢跌，咁你仲俾佢玩Scooter？！仲易跌啦！

網民批評家教問題

不少網民批評這對母子無禮，表示「家教問題」、「面皮好厚」、「呢啲阿媽咁樣教個仔，盞累死佢」。另有人認為打工仔不應讓座給小朋友，反而縱容了他們的惡行。點擊睇更多網民意見︰

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文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登

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責任編輯︰王明芳