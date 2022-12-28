  • 20°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 14:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【讓座爭議】港媽帶兒子搭兩個港鐵站 　要求打工仔讓座：小朋友無位會跌親

育兒經 13:20 2022/12/28

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

有港媽帶兒子搭兩個港鐵站，要求拿著滿手東西的打工仔讓座。

公共交通工具讓座問題不時引起爭議。近日一名打工仔在社交平台分享，有港媽帶兒子搭港鐵，竟要求拿著滿手東西的她讓座，更揚言「小朋友搭車無位會跌親」。她為免爭拗而讓座給男童，最終母子只搭兩個港鐵站便下車，令她為之氣結。

辯稱小朋友無位坐會跌親

該名打工仔向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿表示，她有一日返工搭港鐵，當時手上拿著一碗外賣粥、飯盒袋、手袋，還有一袋載有公司物品。她在堅尼地城站上車，坐在車門旁的座位。列車到達灣仔站後有一對母子上車，兒子約初小年紀，媽媽拖住戴著頭盔的兒子，並拿著一架滑板車（Scooter）。

打工仔看到媽媽與兒子「咬耳仔」後，男童就走來跟她說，「可唔可以俾個位我坐？」她表示「唔好意思」，自己拿著很多東西，未及說完，男童媽媽即睜大雙眼、大聲地說︰

小朋友搭車無位坐會跌親㗎！

最新影片︰

打工仔一抽二掕無奈讓座

她大感無奈，「我唔想同佢嘈，就死死氣地企起身俾佢個『寶貝仔』坐」。她讓座後一隻手拿粥再扶住座位旁的扶手，另一隻手也拿著其他東西。男童疑視線受阻而有所舉動，「係咁搵手推我碗粥，對腳又踢嚟踢去」，她怒視對方，在旁的乘客也看不過眼，叫男童坐好。

男童隨即用眼神向媽媽求救，媽媽表示「可能你坐咗佢個位佢upset，原諒佢」，此話令打工仔很愕然。最後母子在天后站下車，打工仔不解母子只坐兩個站，為何仍要她讓座，大呻︰

小朋友連搭兩個港鐵站都驚佢跌，咁你仲俾佢玩Scooter？！仲易跌啦！

網民批評家教問題

不少網民批評這對母子無禮，表示「家教問題」、「面皮好厚」、「呢啲阿媽咁樣教個仔，盞累死佢」。另有人認為打工仔不應讓座給小朋友，反而縱容了他們的惡行。點擊睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +10
    +9

文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【缺德家長】港媽滑梯旁換尿片一地糞便　無辜母子衫鞋沾「黃金」斥無公德心
13:30 2022/12/27
【缺德家長】港媽滑梯旁換尿片一地糞便　無辜母子衫鞋沾「黃金」斥無公德心
【無知港媽】男童剪影畫褲襠凸異物惹聯想　港媽投訴商場遭炮轟心邪
13:20 2022/12/22
【無知港媽】男童剪影畫褲襠凸異物惹聯想　港媽投訴商場遭炮轟心邪
【網絡熱話】港媽巴士大聲教女認識建築物　港女不滿制止反被大叔圍剿
16:16 2022/12/16
【網絡熱話】港媽巴士大聲教女認識建築物　港女不滿制止反被大叔圍剿

你可能感興趣

【缺德家長】港媽滑梯旁換尿片一地糞便　無辜母子衫鞋沾「黃金」斥無公德心
13:30 2022/12/27
【缺德家長】港媽滑梯旁換尿片一地糞便　無辜母子衫鞋沾「黃金」斥無公德心
【無知港媽】男童剪影畫褲襠凸異物惹聯想　港媽投訴商場遭炮轟心邪
13:20 2022/12/22
【無知港媽】男童剪影畫褲襠凸異物惹聯想　港媽投訴商場遭炮轟心邪
【網絡熱話】港媽巴士大聲教女認識建築物　港女不滿制止反被大叔圍剿
16:16 2022/12/16
【網絡熱話】港媽巴士大聲教女認識建築物　港女不滿制止反被大叔圍剿
家庭教育 家庭關係 網絡熱話 港鐵 灣仔

最高瀏覽

【交友App中伏】交友App約會男方遠睹芳容即甩底　港女嬲爆放相公審惹劣評
17:58 2022/12/27
【交友App中伏】交友App約會男方遠睹芳容即甩底　港女嬲爆放相公審惹劣評
【隱形殺手】男子遊泰後染「食腦變形蟲」　病情急轉直下11日內死亡
12:26 2022/12/27
【隱形殺手】男子遊泰後染「食腦變形蟲」　病情急轉直下11日內死亡
【移民英國】獲父贈560萬積蓄移民英國　敗家港男一年半清袋公開驚人開支表
12:52 2022/12/26
【移民英國】獲父贈560萬積蓄移民英國　敗家港男一年半清袋公開驚人開支表