【通關搶貨】海關：旅客攜大量止痛退燒藥離境　或觸犯《進出口條例》

▲ 海關提醒旅客攜大量止痛退燒藥離境，或觸犯《進出口條例》。（黃傑偉攝）

早前內地多個城市宣布優化防疫「新十條」，退燒藥、快速抗原測試等抗疫物資需求大增，本港藥房亦出現搶購潮，其中可止痛退燒的「特效必理痛」尤其短缺。海關提醒攜帶非合理數量的藥物出境，必須持有當局簽發的許可證，呼籲內地旅客勿帶過量離境。

海關助理關長吳潔貞今日（28日）在電台節目上提醒市民及內地旅客，北上時要留意攜帶的物品是否受管制，指根據《進出口條例》，止痛藥等屬於藥劑製品，除非是可豁免的合理自用數量，否則需要領有衞生署簽發的進出口許可證，才可以出境。

何為之合理自用數量？吳潔貞表示，難以一概而論，要視乎個別情況而定，指每名旅客攜帶數盒止痛藥，通常都會獲豁免，但如果每人帶一、兩篋藥劑製品，就不算合理自用數量。 她補充，石斛、蘭花、花旗參及乾海馬等，屬於瀕危動植物，同樣需要有許可證才可以出境，呼籲內地旅客在本港購買手信時要留意。

內地宣布明年1月8日起恢復內地居民旅遊、商務赴港簽注，並恢復比鄰港澳口岸邊檢快捷通道等。吳潔貞表示，海關高度重視兩地恢復通關，指大部分口岸已停止運作逾3年，海關將進行連串準備功夫，確保通關運作暢順，為旅客提供便捷的清關服務。

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責任編輯：陳麗娜