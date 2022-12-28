【單身貴族】張可頤與家人開P複式豪宅曝光　曾傳拒嫁億萬富商享受單身生活

▲ 張可頤鮮有地展示其家居。

不少藝人於聖誕節開派對慶祝，從而意外地令家居環境曝光。近年於幕前減產的張可頤，轉型於內地開設經理人公司當CEO。近日更與鄧萃雯、佘詩曼亮相內地真人騷《無限超越班》，一起重演經典劇《金枝慾孽》。

張可頤日前與家人聚餐享天倫，事後於社交平台分享照片，只見其位處元朗的獨立屋空間感十足，可以招呼親友相聚，故可頤這位單身貴族不愁寂寞。

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家中開P

向來作風低調的張可頤，日前於微博分享家裡的照片，當中她發文寫道：「聖誕節特別鬧，鄰居請體諒。。。​」

只見可頤準備不少美酒佳餚，餐具亦一絲不笴，足見可頤甚有品味。而飯廳中央擺放一張可坐10人的白色餐枱，旁邊更擺放了聖誕樹和聖誕裝飾，似乎飯廳的空間感十足。

從照片所見，屋內設有樓梯，相信可頤的家為複式大宅，其家中裝潢走簡約風，飯廳掛有玻璃吊燈。

另外，飯廳置了一個大櫃，當中放滿不少BEARBRICK公仔，看來可頤是潮牌BEARBRICK粉絲，而部分公仔價值過千元。此外獨立屋更設有花園，當中擺放了燒烤爐，可頤跟家人朋友享受BBQ樂。

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買入四季豪園獨立屋

曾是TVB四大花旦之一的張可頤，05年參演內地劇《長恨歌》後患上抑鬱和甲狀線功能亢奮，停工近兩年多的可頤於2009復出，2012年從TVB跳槽港視，可惜其後一直發展不順利。

當年身體抱恙之餘，可頤又要面對生活和供樓的負擔，早年她以600萬港元買入元朗四季豪園獨立屋，更以300萬港元豪裝新居，可惜港視突然裁員，令她大失預算，加上她購買了小單位作投資，曾有報道指可頤每個月以六位數供樓。

對於供不起樓的傳聞，張可頤曾對媒體澄清說：「以前努力工作時賺到些錢，投資也有賺，我是一個很保險的人，不會買一間自己供得好吃力的樓。」

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享受自由生活

至於感情路上，張可頤曾有過幾段穩定和長久的感情，可惜都無法修成正果。

在1994年，張可頤獲初戀男友董波提名參選港姐，二人相愛十年，卻於1997年分手，其後她跟音樂人陳容森擦出愛火花，男方更兼任她的經理人，但戀情在2013年告終；之後張可頤因工作關係認識了從事金融業的曾安邦，更被指找到「富豪筍盤」，但二人拍拖三年後分手。

有傳言指網張可頤曾兩度拒絕嫁億萬富豪，另又指她從繼承了親戚的一億遺產，但是傳聞一直未獲可頤承認。

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