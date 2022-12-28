【一代女神】陳松伶拍片教3招舒緩確診症狀　「松松姐姐」被指與陳喬恩撞樣

▲ 「松松姐姐」與陳喬恩傻傻分不清？

下月踏入52歲的「松松姐姐」陳松伶，早年開始已轉戰內地演藝圈發展，先後參演綜藝真人騷《乘風破浪的姐姐》和《婆婆和媽媽2》，人氣急升。

陳松伶於2006年因電視劇《血未冷》與細8年的內地演員張鐸相戀合作而生愛火，二人終在2011年拉埋天窗，姊弟戀修成正果。

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3大舒緩病情妙法

內地疫情升溫，陳松伶在社交平台拍片分享幾招確診新冠肺炎後舒緩病情的妙法。

第一招就是飲用檸檬水吸收維他命C，她提醒檸檬要用鹽搓洗掉表面的蠟，然後切片、加檸檬、溫水再加少量鹽。

第二招就是食蒸橙，橙洗乾淨後上下切開，加鹽放入鍋蒸20分鐘便可食用。

至於若果鼻子感到疼痛不適，第三招可於睡前在擦傷的位置塗上厚膏，以及用乳霜紙代替普通紙巾擤鼻涕。

不過，網民放錯重點指「松松姐姐」跟以前樣貌不同：「怎麼變樣了」、「判若兩人沒認出來」更有人直指她跟台灣女星陳喬恩撞樣。有網友就認為濾鏡太重所致，「美顏太過了」、「是否只是機器問題，不是她人變了」。

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結婚11年甜蜜似漆

「松松姐姐」曾是一代女神，於90年代為TVB當紅演員，歌影視圈出產不少作品，代表作有《天地男兒》、《金玉滿堂》、《天涯歌女》等。

雖然她年過半百，但外型保養得宜，她經常到健身室做運動，保持健康體魄及身型，又不時大方公開素顏樣貌。早前無懼大寫特公開與老公張鐸的「床照」，二人即使膝下無兒，結婚11年依舊恩愛如昔，更不時晒出甜蜜合照放閃，猶如熱戀中的戀人一樣，羨煞旁人。

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