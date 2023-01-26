【親子理財】從小教孖女理財三步曲 律師媽媽：將來不會幫兩姊妹供樓

▲ 廖佩儀(Michelle)教兩個女兒理財。

這位律師媽媽自小經父母傳授理財之道，通過多年的實踐後，現正逐步教育自己的一對10歲孖女，期望透過理財三步曲，令孖女懂得自我管理財富。

廖佩儀(Michelle)於15、16歲跟父母學習投資，18、19歲便開始投資，至今參與的投資工具包括物業、股票和保險產品。現於郭葉陳律師事務所任職顧問律師，並育有一對孖女現年十歲。

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第一步: 理解花錢和賺錢的基本概念

Michelle給予一對十歲的孖女Mirella和Alicia每月100元零用錢，目的是訓練她們懂得如何花錢去買心頭好，並且明白需要和想要的分別。兩姊妹對用錢的態度稍有不同，家姐Mirella態度較為輕鬆，即使花費約200元購買生日禮物予好友也願意，而妹妹Alicia則較為緊慎，基本上會把零用錢全數儲蓄起來，遇到很喜歡的東西才會花部分零用錢購買。

現時，兩姊妹開始理解到需要和想要的分別─「有需要才購買，並非想要就買」，見到漂亮頭飾也會想一想經已擁有不少頭飾，便放棄購買這個漂亮頭飾。

除了學會需要和想要之外，律師媽媽亦想她們明白金錢得來不易，而且要自已賺取的金錢才會用得開心，於是周末擔任證婚工作時，便會帶同一對孖女到場，讓她們看看職場的工作情況，體會賺錢並不容易。

Mirella和Alicia會用錢箱儲蓄每月的零用錢，並會為外婆按摩收到10、20元。孖女每年的生日，Michelle夫婦會給予500元利是錢作為生日禮物，連同新年的利是錢全都存放在銀行，Mirella和Alicia偶爾會問媽媽，為何利是錢只儲蓄但不用。那是因為Michelle夫婦期望一對孖女將來到海外升讀大學，利是錢積蓄在銀行，以待將來升讀大學之用。

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第二步: 學習量入為出

一對孖女Mirella和Alicia也會問利是戶口已儲有多少錢，反映她們對金錢有概念，Michelle亦開始教導她們何為「量入為出」，例如父母的收入撥為家用、應急錢，並且每月儲蓄一定比例的收入，來教導一對孖女學習管理財富。此外，不單只儲蓄，並會投資派息基金和物業，以收取利息和租金收入。

第三步: 學習投資增值

所以第三步是在Mirella和Alicia年屆18歲教導投資:「我的投資經驗是切勿以採取槓桿投資、勿聽小道消息、買藍籌股，並且不能All in，即是要用閒錢去投資。」Michelle分享自已的投資心得。

「對於我和丈夫的收租物業，女兒會問為何把物業出租，我便解釋此舉可換來金收入。」現時，Michelle與丈夫購買派息基金和物業來收取利息和租金收入。Michelle認為，將來孖女Mirella和Alicia需要置業，她和丈夫會借出部份首期款項予她們，但一定是要她們負責任自己供樓。

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記者：殷鳳萍



