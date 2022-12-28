【醫生註冊】第三批海外醫生認可資格名單出爐　首次有印度及新西蘭院校上榜

▲ 政府公布第三批海外醫生認可資格名單。（資料圖片）

衞生署署長今日（28日）根據《醫生註冊條例》公布第3批涵蓋25項獲特別註冊委員會承認醫學資格的名單，名單將於12月30日刊憲，同日生效，並將於明年1月11日提交立法會進行先訂立後審議的程序。今次名單涵蓋的院校大部分為英美院校，內地的上海交通大學及武漢大學的相關課程亦有上榜。



註委會至今合共建議承認75項醫學資格，會方稱，將繼續積極推進其他符合既定條件的非本地醫學院課程的評審工作，以制訂下一批獲承認醫學資格名單。今份名單涉及15個美國大學課程、5個英國大學課程；印度及新西蘭各有一個課程上榜。另外，由新加坡南洋理工大學及倫敦帝國學院共同頒授的課程、內地的上海交通大學及武漢大學課程亦獲認可。

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醫務衞生局局長盧寵茂教授說，衷心感謝註委會主席鄧惠瓊及各成員，過去數月竭盡全力審議非本地醫學院課程。註委會將繼續履行其法定職責，推進訂定獲承認醫學資格名單的工作。

自《2021年醫生註冊（修訂）條例》去年10月29日刊憲生效後，持獲承認醫學資格的非本地培訓醫生，如符合相關條件可申請循特別註冊途徑於本港公營醫療機構，即醫院管理局、衞生署、香港大學和香港中文大學擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得獲承認專科資格及通過評核後獲得正式註冊在港執業。至於持獲承認醫學資格但尚未在香港以外地方實習的非本地培訓醫科畢業生，如符合相關條件，他們可參加醫委會的執業資格試，從而申請循特別註冊途徑在香港的公營醫療機構執業，在符合適用於所有特別註冊醫生的條件後同樣可取得正式註冊。

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責任編輯：黃悅晴