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【馬路勿嬉戲】再有頑童衝出馬路嚇司機　揚言：嚇啲司機幾好玩

社會 12:19 2022/12/28

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

男童待至有車輛駛近時，突然跳出馬路呈「大」字型舉高雙手。（車CAM特警）

近日本港再出現「馬路頑童」，突然衝出馬路「擺甫士」嚇煞司機。

近日網上流傳一段片段，片中一名身穿黑衣的男童站在路旁，待至有車輛駛近時，突然跳出馬路呈「大」字型舉高雙手，嚇窒司機。

而片中懷疑拍片者在男童嚇人時，更不斷嬉笑，並放大鏡頭至被嚇的的士司機臉上，自覺狀甚有趣。其後男童更將片段上載至社交平台，並揚言「嚇X啲司機幾好玩」，引起大批網民聲討。有關帳戶現時已無法查看。

有人表示：

呢啲情況 如果司機唔趕時間 安全情況下 打死火燈 落車捉住個細路報警

之前唔係拉左嘅咩

跳出泥唔恐怖，揸手機一路影一路笑果個才恐怖？

佢鐘意咁玩咪繼續玩，遲早1次出事，到時唔好怨人

據了解，數月前一名13歲男童亦曾作出類似惡作劇，在龍翔道、觀塘道、界限街等多處在行人路一旁埋伏，再跳出馬路，司機急煞車後更「擺甫士」，甚至佯裝指揮交通，態度輕佻。該名男童其後終在在佐敦伊利沙伯醫院道與加士居道天橋交界，欲重施故技時被交通警員截查。

數月前一名13歲男童亦曾作出類似惡作劇。

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記者：黃穎津

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