【兩性關係】年尾聚餐被灌酒與男同事上床　人妻貨倉再激戰聞1要求感後悔

▲ 第一次就話飲醉啫，第二次喺清醒時候發生……

女生喝醉容易被人有機可乘，隨時「執屍」帶返酒店，有台灣人妻早前在網上發文，表示年尾聚餐時，被同事不停灌酒，竟不小心跟一名已婚男同事上床，雖然人妻強調「盡力避開他」，但卻又在貨倉與已婚男同事再次激戰，口裏說不，身體卻很誠實。不過事後，對方向人妻提出1個要求，她聞言即崩潰感到很後悔。

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該台灣人妻於「匿名公社」投稿，表示日前公司於台南舉辦「尾牙」聚餐，她抽到二獎被同事們狂灌酒贈慶，結果不小心跟一名已婚男同事上了床，「我也不知道為什麼他會在我的房間」。

來自台北的人妻，原本和老公一齊來台南出席「尾牙」聚餐，但因為老公臨時有事不能陪她來，所以她是一個人睡一間酒店房間，

早上醒來時我跟他都嚇到了，可能是因為害怕，所以我不敢問他到底發生什麼事，吃早餐時同事只說我玩的很瘋還好某某某夠力把我扛回房間，我當下很氣，為什麼她們可以這麼放心讓一個男人帶醉倒的我回房間？

人妻續指，之後幾天她都如常上班，並盡力避開已婚男同事，不過在一個下午，已婚男同事竟拖她去公司貨倉，更跟她告白，

我可能是中邪還是怎麼的，忍不住又跟他做了。他比我小6歲很高身材很好，各項條件都比我先生好多了，他希望可以保持長久的炮友關係，但我有點無法接受所以拒絕了。

已婚男同事，年青力壯，雖然各樣條件比人妻老公優勝，但人妻最終拒絕了他開出的「長久炮友的關係」，下班時，人妻坐在車子裡不敢回家，覺得自己犯罪了，

我無法想像該用什麼臉去面對我老公和女兒，我真的很後悔。

貼文一出，即引網民起熱議，有不少網民指樓主背叛老公，「第一次可以當醉酒誤事，第二次就是背叛，出軌只分零次和無數次，建議您辭職要不然就直接攤牌，別只望他會娶妳回家，他只是想跟妳成炮友，別一直錯下去」、「沒什麼好說的，就是該死而已」、「砲友！同事只是要找妳發洩吃吃人妻，妳也可以清醒一下了！」、「怎麼做，還是妳自己，要自救，還是墮落，全在妳自己。」

另有網民指，男子可能是牛郎，人英俊，是調情高手，一般良家婦女，很難逃離魔掌。且其他女同事，可能早就身陷其中，所以人妻若有第三次接觸，那就萬劫不復，目前只有人妻老公，才能解救妳，坦誠相告，不要自誤。

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責任編輯︰王明芳