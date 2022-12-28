【日本限航令】香港航班只准入境4機場　港媽怒斥玩針對︰旅行係送錢俾佢哋

▲ 日本將限制中港澳航班只准使用4個機場入境，不少港媽怒斥日本玩針對︰「去旅行係送錢俾佢哋。」

日本政府周二（27日）宣布，周五（30日）起中港澳航班只准使用東京成田、羽田、關西、名古屋中部機場入境，北海道札幌、福岡、沖繩那霸機場不包括在內，令本港旅客的行程大受影響。有港媽在網上大吐苦水，指前往日本的計劃被迫更改，不少港媽更質疑日本政府「玩針對」，甚至有政治目的，有人民幣也不賺。

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自「日本限航令」新聞一出，港媽紛紛到網上討論區「親子王國」開帖文討論，有下月即將飛往北海道的港媽就保險問題發問，並表示仍未收到航空公司通知最新航班安排；另一名港媽表示已購買1月2日前往北海道的機票，「睇到呢段新聞超失落，仲剛淘咗雪靴、雪褲、手套……一大堆嘢……去東京再轉內陸機浪費好多時間，得7日假期。」

有港媽在另一帖文表示，於1月底即將飛往日本旅遊，大呻計劃被打亂，網民預計東京及關西機場將會逼爆，「我諗應該好多人會轉去東京/大阪，再加埋中國遊客，真係想唔迫爆都難。」有人點出12月30日至1月2日出發去九州或北海道的旅客最受影響。

一般酒店只可以7日之前免費取消，再book過地方住又貴，唔知點攪。

▲ 日本限航令一出，不少前往日本旅遊的港人紛紛到機場櫃位查詢。（陳國峰攝）

質疑日本政治操作

事件惹起一眾港媽的不滿情緒，有人直斥日本精神分裂，擺明玩針對，「早幾日日本首相先要求中國放寬防疫政策，依家放寬喇，佢又玩針對！成個國家都癲癲哋！」；又有人直指日本國內疫情同樣嚴重，其他國家都一樣，「老美仲毒啦，又唔限制佢哋？」。

不少港媽質疑日本今次屬政治操作，並好奇國家會否推出反制措施，「到時到中國再封佢哋關，小日本咪再呱呱叫呀！」點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳