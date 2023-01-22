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【飲茶文化】新年泡杯靚茶招呼客人 跟前稅務局局長泡出甘滑香茶

健康 09:00 2023/01/22

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泡茶要有正確的步驟。

我的前上司TVEI集團總經理劉偉傑（Winkie）和他太太麥懿明（前稅務局局長），送我家兩大餅茶齡二十年以上的陳年普洱，着我回家後要再用錫紙把它們緊緊包裹妥當，以防洩氣，同時教我如何泡出滑口的靚茶。一直以為我這位前度老闆，只精於做生意（我稱他經營之神），卻不知道他也精於享受生活。

Winkie教路，飲茶之前要把杯子用滾水熱一下，讓杯子有暖和感。在茶壺裏放入一大茶匙茶葉（先用滾水泡半分鐘茶葉，才把茶葉倒入茶壺裏），再沖入熱度大概攝氏80度的滾水，泡一分鐘左右，讓茶味慢慢滲入熱水中，然後把茶全倒入杯子裏飲用。

換言之，即是你要飲多少就沖多少熱水，不要讓剩下的水留在茶壺內浸泡着茶葉。要再添飲時，才再加入度數適合的熱水再泡，亦如前述一次過把茶倒進杯子裏。

一次茶葉可以泡三轉，壺中留下的茶葉，可以待至幾小時後再泡飲用。我知道他們講究飲茶的，會有一枝計時器來計算時間，但我認為這就太過分了，只要用簡易正確的方法來沖泡，一杯甘滑香茶已經於願足矣。

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撰文 : 李韡玲

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