【男人最痛】38歲男陰莖生癌細胞　被醫生「逐步去勢」僅剩睾丸怒提告

▲ 38歲男陰莖長癌細胞，被醫生「逐步去勢」僅剩睾丸！怒提告爭百萬賠償。

醫療失誤對患者影響不可估量。近日，一名38歲男子將醫院告上法庭，原因是該醫院醫護為其治療癌症期間，進行了大量不必要手術，導致癌細胞一直未清除乾净，更擴散至須切除整根陰莖方可保命。

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綜合外國媒體報道，法國一名38歲、育有3子的男子在2014年確診癌症，該癌症會攻擊上皮組織，癌細胞正長在其陰莖上。當時，負責醫生誇下海口表示，會為男子切除癌細胞同時，盡量不破壞陰莖。然而，男子在多年來數次手術後，病情竟不斷惡化，原因是醫護並未將癌細胞清除乾净，導致他最終被通知需切除整根陰莖，僅剩睾丸方可保命。

男子盛怒之下將醫院告上法庭，控訴醫療團隊診症輕率，在治療期間進行多次不必要手術，仿如是將自己「逐步去勢」。他對此斥責稱「把我的老二當成俄羅斯輪盤！」，導致不僅病情不受控制，被病痛折磨多年，最終仍痛失命根子，遭受不可估量的心靈創傷。

法院僅判院方賠償6.1萬歐元

當地法院經審理後，裁定醫院醫療疏失，須向男子賠償6.1萬歐元。不過，男子對於裁決並不滿意。其辯護律師認為，法官輕視了事件對男子造成的巨大心靈創傷，因此會再就此案進行上訴，爭取100萬歐元賠償金。

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責任編輯：羅嘉欣