【無知孕婦】染髮後才發現陀B　準媽媽憂生畸胎選擇墮胎

▲ 台灣有名女生染髮後才發現懷孕，擔心生畸胎選擇人工流產。

傳統上懷孕禁忌多多，不少準媽媽都擔心一舉一動影響胎兒，醫生叫各位準媽媽放輕鬆，不用在意沒根據的事，就像懷孕初期不要染髮之說是沒根據。不過，有女士竟然染髮後發現懷孕，擔心生畸胎選擇人工流產，此舉令人匪夷所思，慨嘆無知真可怕。

孕婦百無禁忌

台灣婦產科專科醫生蘇怡寧27日（昨日）在facebook專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，有名孕媽問他「真的有懷孕前三個月不要染髮這種說法嗎」，該名媽媽正在前往髮型屋，看到有關懷孕初期三個月不要染髮之說，感到疑惑，故此傳訊給醫生問意見，想不到醫生回覆她，而且答案令她很開心及放心。醫生的回覆是「有這種說法，但就是瞎掰」，即是亂說。醫生帖文附加感受，指出懷孕不用理會無稽之談。

懷孕什麼鬼說法都有啊，連孕婦摸肚子會被換花（換胎兒性別）這種都有人在說呢，孩子你太嫩了，恭喜你踏入懷孕的神奇旅程。

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染髮後發現懷孕選擇墮胎

不少網民紛紛留言，當中有位網民分享有認識的人因染髮怕生出畸胎而選擇墮胎，一眾朋友知道覺得莫名其妙，不過認為這是別人的家事及他人選擇，其他人就不便多說，只能在背後非議。

有認識的人懷孕初期時，還不知道已經有孕去染髮，後來發現懷孕以後，因為擔心還做人工流產把小孩流掉，太驚訝了！

網民批無知真可怕

網民紛紛驚訝「無知超可怕」，有感BB是無辜的，該準媽媽真無知。此外有網民分享懷孕染髮的經歷，有孕媽產前1個月去染髮，設計師要她簽切結書說擔心影響，她承諾「媽媽我自己負責」，蘇怡寧醫生回覆「切結書都出來了」，感到難以置信又可笑。網民指出懷孕唯一要注意的就是遠離最危險的三姑六婆，不要受她們影響。更多網民留言分享孕婦染髮的經歷︰

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孕婦染燙髮沒有問題

蘇怡寧醫生曾在facebook分享有關「大家一定要我來談談染髮」的資訊，孕婦可能因為荷爾蒙的影響腦波都不是太強大，大家不要以訛傳訛。從過去的研究，染燙髮使用的藥劑畢竟是屬於化學物質，基本上來說當然具有一定毒性，過去曾經有研究提及當中的疑慮，但那些都是在動物實驗並且是在實驗室中大量劑量暴露情況下的結果，而後續的相關研究並無法證實，加上在臨床的正常使用下，沒有得到相關危害的直接證據。

目前倒也沒有發現明確造成胎兒畸型或是影響的證據……結論還是一句老話，目前沒有研究證據證實染燙髮會有問題。

蘇怡寧醫生強調沒有鼓勵孕婦常常要染髮，只是堅決反對威脅別人說「如果你染髮就會怎樣怎樣」的莫名其妙說法，有感這種說法不負責任，是胡說八道，標準的唯恐天下不亂。他提醒準媽媽們不用因染髮而擔心。

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責任編輯︰王明芳