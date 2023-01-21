【家居裝飾】家中擺放假花會破壞風水 放在辦公室反而無問題？

▲ 家中擺放假花會破壞風水。

網友問我會否開班教插花，我答說不會。這簡直是太誇獎我了。我母親愛花，久不久都會在廳裏插一束花，但不會讓它們平平無奇地擺在瓶子裏，她會得把它們搞到千姿百態，旁邊多插一枝狗尾草（野地裏摘的），或者把花束高高低低的枝莖剪裁一番，非常隨心。所以天天新款與眾不同，我是耳濡目染被她薰陶出這個良好嗜好，還會再加多兩錢想像來擺設一番而已。

母親最討厭家裏擺放假花，她說到野地裏（當然是舊香港時代）拔一把草，再配幾枝不知名的小花或臭花草（其實此花並不臭），再擺插得帶有藝術品味的，絕不比玫瑰、牡丹、鬱金香遜色，主要原因是它們是如假包換的真花，是天然的珍寶。

假花容易沾塵，影響環境衞生，雖則塑膠的就可用清水洗濯，但若為紙造的就不能沾水清洗了。近年，聽一位名建築師說，若家裏擺插假花，是會壞了風水的（主要原因是不衞生損害健康）；不過，若放在辦公室一角（不能太接近員工）卻沒有問題，但要時常換上新的。事實上，假花再美麗也了無生氣，無論放在哪裏，活生生的人對着它們都會洩氣。

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