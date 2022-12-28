【天大巧合】結婚6年首次與妻「見家長」　揭妻子與父親曾是夫妻關係

▲ 結婚6年首次與妻「見家長」，揭妻子與父親曾是夫妻關係。

締結連理應是開心之事。一對夫妻結婚6年並育有孩子，可是丈夫一直也沒有告知家人。近日與妻回家「見家長」竟發現妻子原來是父親的前妻，二人將可能礙於宗教原因或需離婚。

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綜合外媒報導，一名沙特亞拉伯男子6年前與一名女子結婚，二人並簽下「旅人婚姻」（Traveller's Marriage）。據悉這種契約於伊斯蘭遜尼派的一種婚約，這種契約代表了妻子認可丈夫不用履行部分的婚姻責任，亦代表放棄了自己的部分權利。

二人於契約下結婚6載，亦育有小孩。然而因丈夫一直對自己的家人隱瞞已成家一事，故夫婦二人一直亦未有「見家長」。

近日丈夫與家人坦言已結婚的事實，並相約與定人會面。豈料當天，丈夫的父親一眼便認出媳婦竟是自己的前妻。

據悉父親與「媳婦」10年前亦是以簽下「旅人婚姻」的形式結為夫婦，可惜最後亦是離婚收場。然而根據傳統伊斯蘭教的規定

男性不可與父親或祖父的前妻結婚，不論是否育有孩子。

故二人因應所限，或需面臨離婚的風險。

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責任編輯：羅嘉欣