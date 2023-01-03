【新春優惠】港鐵即日起舉行新春抽獎　送出388張全年車票

▲ 由2023年1月3日至31日，MTR Mobile 登記用戶可以參與「新春賞 全年免費搭」，每日有一次抽獎機會贏取全年車票，整個活動總共送出共388張全年車票。（港鐵提供）

港鐵公司將推出新年推廣，包括的生肖車票，公司亦於今日（3日）起至一月底， 透過MTR Mobile進行抽奬，送出388張全年車票。而2021年年中推出的3.8%特別車費回贈優惠，則會延長一個月至2023年1月底結束。

「新春賞 全年免費搭」

MTR Mobile 登記用戶可以在新一年參加抽獎，有機會贏取全年車票。由2023年1月3日起至31日，每日上午9時至下午6時，登入MTR Mobile參加「新春賞全年免費搭」抽獎，並可即時獲知結果，每日有一次抽獎機會。活動共送出388張全年車票，詳情請瀏覽 MTR Mobile 及港鐵網站（www.mtr.com.hk）。

「港鐵兔年賀年車票」套裝

「港鐵兔年賀年車票」套裝首次以港鐵車站名中文書法字為主題，由退休港鐵建築師區傑棠創作，將會由2023年1月1日起公開發售。區傑棠曾為多個港鐵車站名提字，今次他以書法為賀年車票創作 「兔」字。而套裝的另一張車票則由本地年青藝術家彭康兒所設計，配合了區傑棠所創作的「兔」字書法而創作出福「兔」插畫。

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香港客運服務總監楊美珍表示，區傑棠為港鐵車站月台所題的中文書法字已成為極具特色的車站藝術，深受廣大乘客歡迎。是次合作展示了中國書法聯乘充滿動感的現代插畫，為賀年生肖車票系列注入新元素，推動傳統藝術普及。祝願乘客新年旅途輕鬆愉快，兔年富足安康。

「港鐵兔年賀年車票」售價為港幣100元，包括兩張車票、一個精美票套及8個兔年利是封，由2023年1月1日至22日於各港鐵、輕鐵客務中心（非付費區）、金鐘站旅客服務、MTRMobile及港鐵網上商店公開發售。顧客更可於港鐵網上商店選購首次推出的「兔年賀年車票系列NFT」，購買詳情將會於港鐵Web3網站（https：//web3.mtr.com.hk）及Discord公布。乘客可於癸卯兔年大年初一，即2023年1月22日當天，使用賀年車票無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。車票使用後，乘客可保留作紀念。

MTRMobile登記用戶於2023年1月1日至1月22日透過MTRMobile及港鐵網上商店登入後購買賀年車票，更可享以下專屬優惠：

以優惠價港幣90元（原價為港幣100元）訂購賀年車票套裝，包括兩張車票、一個票套及8個兔年利是封並賺取MTR分

以MTR分轉換成現金支付

有關更多詳情及購買方式，可登入MTRMobile帳戶或瀏覽港鐵網上商店www.mtr.com.hk/estore。延長特別車費回贈優惠。另外，公司自2021年年中推出的3.8%特別車費回贈優惠，原定於2023年1月1日屆滿。公司宣布有關優惠將延長一個月，至2023年1月31日，連同今次已三度延長此項優惠。

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責任編輯：陳麗娜