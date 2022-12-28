【淋巴瘤】體壇新星曾奪多次冠軍盃　證患淋巴瘤病逝終年27歲

▲ 體壇新星曾奪多次冠軍盃，證患淋巴瘤病逝終年27歲。(微博圖片)

天妒英才！年僅27歲歲的中國體壇冰壺界新星王一博因患上中樞淋巴瘤，半年內病情急轉直下，最終病逝。

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綜合內地傳媒報導，被譽為最年輕冰壺運動員的王一博，自2009年於體育運動學校接觸冰壺後，於2012年加入哈爾濱市冬季運動訓練中心，訓練期間表現優異，曾奪多次全國冠軍。惟天不從人願，王一博在今年7月份因身體出現不適，被診斷出腦炎，期間病情反覆，最終證實患上中樞淋巴瘤。直至本周日（25日）凌晨1時，王一博在醫院經搶救無效離世。

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淋巴癌是本港十大癌症之一，醫管局2020年數據顯示，非霍奇金氏淋巴瘤發病數字為1,068宗，死亡數字為397宗，無論在病發或致死率上都排列第八。中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授王紹明醫生接受TOPick訪問時表示，淋巴癌徵狀並不明顯，需經多個檢查及測試才能確認是否患上，而活組織檢查是唯一最真正的確診方法。

當中包括驗血、X光檢驗、電腦斷層掃瞄檢查體內是否有腫脹的淋巴結，而活組織檢查如MRI、淋巴顯影檢查是最真正及唯一的確診方法。病人在極早期發現患上淋巴癌，可進行放射治療（俗稱電療），而主要的治療方法，是化療加上免疫治療，以及幹細胞或骨髓移植。

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責任編輯：羅嘉欣