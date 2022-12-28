【因為愛情】夫婦奉3女成婚光速投入湊B生活　連詩雅憧憬家庭生活恨生夠4個

▲ 連詩雅主持的《因為愛情》訪尋了12個愛情故事。

由連詩雅（Shiga）主持的全新節目《因為愛情》於J2台播映。「為了愛情，你可以去到幾盡？」，節目中Shiga訪尋了12個特別的愛情故事，當中有人放棄麵包、追求非一般的生活態度及愛情；有人花盡精力照顧三名小朋友，希望透過節目尋回戀愛初心、有人為愛情改變宗教信仰、亦有人示範了不離不棄的愛情。故事平凡卻不簡單，讓觀眾體會愛情偉大之處，是可以跨越時間、地域甚或生死。

《因為愛情》前晚（12月26日）首播，Shiga自言在每位嘉賓身上找到最大共通點，是既能經歷患難，亦能一起成長及互相包容。

▲ Rex與Sarah買下第一艘船，開展出租遊艇事業。

裸辭環遊世界

第一個愛情個案主角是Sarah和Rex，他們原先分別從事IT及市場營銷工作，是典型的中環上班族。由朋友演變成戀人的二人，緣份開始了便一發不可收拾，更因旅行這個共同嗜好一拍即合，二人的愛情起點相當轟烈，就是在30多歲之時一起裸辭，花一年時間環遊世界、足跡遍佈30多個國家。



除了在拼搏之年裸辭夠晒經典，「SR夫婦」更打破了香港人努力上樓的傳統，不糾結於陸地上的磚頭，而是選擇在海上生活。

長洲出生的Rex對大海有一份情意結，故當年回港後便膽粗粗在近乎傾盡家財的情況下買下第一艘船，並一步步開展二人的出租遊艇事業。為了生計及所追求及嚮往的生活態度，二人期間做過補習、餐廳、裝修泥水等工作，Rex在節目中坦言當時一度想過放棄︰「始終對屋企人要有交代，以前咁舒服又搵到錢，依家就要食公仔麵捱麵包，為乜呢？去到第三年特別難捱。」

憑藉信念、堅持及靈活變通，「SR夫婦」不但捱過困難漸入佳境，Rex更將對自己影響甚深的長洲文化融入其獨特的海上事業，相當勵志。不過最後二人為了兒子，最終還是重返陸地選擇「上車」，進一步印證了父母的愛是何等偉大。

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誕三胞胎大失預算



第二個愛情個案主角則是Ashley和Quentin，他們育有三胞胎囡囡，分別是大女Athena、二女Anthea同細女Alyssa。

兩夫婦原本是同事加閨密，由於拍拖不久就懷孕，二人很快結束了浪漫的愛情生活，進而投入了恍如「極速傳說」的湊B生活。正如Quentin話齋，三位囡囡「淨係飲杯水，都冇咗半小時」，可想而知「兩人三B」所需花費的精力及時間，獨處自然是遙不可及的奢侈品。

今晚（12月28日）Shiga將化身愛神兼客串做保母，更會幫Quentin齊齊炮製驚喜浪漫，讓兩夫婦返回久違了的二人世界、重拾戀愛初心。

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恨生4孩



原來Shiga入行前曾任職playgroup導師，所以湊起小朋友駕輕就熟。Shiga事後受訪時，坦言目擊「AQ夫婦」甜蜜互望一刻，讓她相當難忘︰「相信夫妻結咗婚好多年之後，為咗生活，可能都遺忘咗拍拖同戀愛嘅回憶，但當我哋攝製隊幫佢哋營造番呢個氣氛時，見到佢哋變番小情侶咁，真係好窩心。」

Shiga自爆是一名憧憬家庭生活的人，少時曾想過要生夠四名孩子︰「不過依家人大咗感覺會唔同咗，就覺得隨緣，畢竟呢個係天賜嘅禮物，都係講緣份，不過如果完美嘅話就最好有兩個。」

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