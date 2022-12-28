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【遊日限制】港航班仍可從日本各機場載客返港　運輸及物流局：已去信日本表達強烈關注

社會 13:31 2022/12/28

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遊日港人仍可從日本各機場返港。（陳國峰攝）

日本民航局昨（27日）宣布，由本月30日起，來自內地及港澳的航班只可使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場。運輸及物流局今日（28日）表示，與日本當局溝通後獲確認，新規定實施後，本港航空公司的航班仍然可由日本各個機場載客飛返香港。

運輸及物流局於社交平台表示，當局與日本溝通後，確認本港航空公司仍可由日本各個機場載客飛返香港，不限指定的4個機場。局方亦正與受影響的本地航空公司緊密溝通。

至於計劃於12月30日或之後由香港出發前往日本的人士，運輸及物流局稱，已提醒受影響的本地航空公司，必須盡快和直接向受影響乘客交代事情發展。局長林世雄說，非常關注事件，並已要求本地航空公司向受影響的乘客提供最大的支援和協助。林世雄又說，對於日本當局在旅遊旺季作出如此倉猝的決定表示非常失望，局方已去信日本當局，同時已聯繫日本駐港總領事館人員表達強烈關注，並嚴正要求日本當局撤回有關決定。

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責任編輯：黃悅晴

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