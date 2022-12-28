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【日本限航令】東瀛遊公布最新行程安排　包括取消今明乘快運出發北海道團

社會 13:32 2022/12/28

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(陳國峰攝)

內地新冠疫情持續擴散下，放寬本地及入境防疫政策，日本本周五（30日）起，收緊中港澳航班直航，只可使用東京、關西及中部等4個機場，直航北海道、福岡、那霸機場航班面臨取消，旅行社縱橫遊昨率先取消今明兩日香港快運加班機，預計元旦期間逾萬港人赴日行程受影響，國泰航空今午宣布最新安排。東瀛遊今日亦宣布北海道團最新的安排。

1. 12月29日出發的旅行團如期來回直航

旅行團乘搭日本航空與EGL北海道合作的專機，12月29日之團隊將如期出發，並確認於1月2日由北海道直航回港，整個行程不受任何影響。

2. 旅行社亦已經安頓好此刻於當地滯留及今明兩天出發的旅客。詳情如下﹕

【乘搭香港快運的旅客】

12月23至27日出發之團隊：

今早已與航空公司爭取安排於今日以及12月30、31及1月1日將旅客由北海道直航送返香港。

12月28及29日出發之團隊：

由於回程航班，未能確認，為保障客人，決定將取消行程。各位可選擇保留團費或全數退款，稍後將有專人個別跟進處理。

【乘搭香港航空的旅客】

12月26日出發之團隊：

已向香港航空爭取安排客人於1月1日如期返港，行程將不受影響。

12月27、28日出發之團隊：

已安排內陸航班轉飛東京，由東京如期返港。

12月29日出發之團隊：

東瀛遊正在向航空公司跟進，希望安排客人於1月4日直航如期回港，如有進一步安排即會再次及時公佈。

3. 其他旅客安排

【乘搭國泰航空的旅客】

東瀛遊正在向航空公司積極跟進航班安排，如有進一步安排即會再次及時公佈，呼籲客人耐心等候。

【於12月30日或以後出發或前往日本其他受影響地區的旅客】

至於其他受影響地區 （沖繩、高松、北海道等）之團隊，東瀛遊正在向航空公司跟進航班安排，強調如有進一步消息即會儘快公佈，呼籲旅客耐心等候。如因受影響而未能出發之旅行團，東瀛遊將按出發日期先後次序分批安排，旅客可選擇保留團費或全數退款，指稍後將有專人個別跟進處理，呼籲旅客毋須急於致電查詢。

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責任編輯：陳麗娜

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