【上訴被拒】《環時》記者機場遇襲女被告判囚　再度申上訴許可被拒

▲ 《環時》記者機場遇襲女被告判囚，再度申上訴許可被拒。（資料圖片）

《環球時報》記者付國豪於2019年8月在機場被襲，其中女被告畢慧芬早前經審訊後被裁定暴動等罪成，被判監4年3個月，畢早前再度向上訴庭申請上訴許可，上訴庭今（28日）頒下判詞 ，拒絕申請。

申請人畢慧芬（25歲；無業），早前就暴動及非法禁錮罪被判監4年3個月。申請人早前就定罪及刑期，向上訴庭單一法官申上訴許可被拒，其後再向上訴庭3名法官提出申請。

上訴庭於判詞指，申請人提出之理據，包括她沒有連同其他人計劃破壞任何物品或使用武器，控方須證明她有連同其他人計劃或煽動他人破壞社會安寧，她獨自去到機場，並不認識在場的任何人，不可能發起破壞機場。

申請人又指，當天只有兩條索帶和口罩，沒有可能導致事主付國豪嚴重受傷害。申請人有長期病患，亦不可能非法禁錮事主，控方亦須證明她煽動他人非法禁錮和襲擊事主致受嚴重傷害。申請人又指，律師沒有理會她個人的意願，要求她不認罪和拒絕讓她於原審時出庭作供。

至於刑期方面，申請人指她沒有攻擊性武器或會令人嚴重受傷甚至死亡的物品，沒有煽動他人管有攻擊性武器。她亦沒有計劃，也沒有煽動他人到機場破壞社會安寧及非法禁錮事主。申請人又指自己「腦部不正常」和「智商低」，已明白本案的嚴重性，感到後悔，保證不會重犯，而律師曾指本案最重加監1或2年，故認為判刑太重。

上訴庭指出，申請人提出的上訴理由，均屬事實認定的範疇，與定罪的構成無關。上訴庭續指，假設申請人所指的律師的確曾力勸她不要認罪和不要作供，最終決定仍是申請人，與人無尤。申請人直認現時力指律師不是，用意是希望法庭將她視作在原審時認罪，予以減刑。

上訴庭指申請人的上訴理據，沒有一項是合理可供辯的理由。原審法官就事實認定正確無誤，故沒有任何推翻定罪或判刑的理由，因此拒絕受理申請。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧