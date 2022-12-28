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【日本限航令】保險業聯會：政府命令屬不保事項　旅遊保險未能提供保障

社會 13:55 2022/12/28

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來自內地及港澳的航班由周五起，只可使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場抵日。（梁偉榮攝）

日本民航局昨（27日）宣布，由本月30日起，來自內地及港澳的航班只可使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場抵日。香港保險業聯會今（28日）發聲明指，由於防疫的政府政令屬於不保事項，旅遊保險未能提供相關保障，建議旅遊人士應向服務供應商，如航空公司查詢和作出適當安排。

保聯稱，日本當局新措施或會影響部分遊日港人的行程，雖市面上一般旅遊保險會將「航班延誤或更改行程、取消或提早結束旅程」保障為列明可保事項，但只限於個別指定原因，例如機件故障、天氣惡劣、天災等等；由於防疫的政府政令屬於不保事項，故旅遊保險未能提供相關保障。

保聯又指，基於同一原則，雖然旅遊保單有提供新冠病毒病的延伸保障，如因確診引致的醫療費用、提早結束或取消行程，但是由於是次屬防疫政府命令，非旅遊保險可保障的風險，同為已列明的不保事項。保聯建議，旅遊人士應向服務供應商，如航空公司查詢和作出適當安排。 

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責任編輯：黃悅晴

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