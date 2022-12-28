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【脫髮困擾】40歲男脫髮瀕臨禿頭　中醫調理2個月漸長濃密秀髮

保健美顏 14:03 2022/12/28

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40歲男脫髮瀕臨禿頭！中醫調理養血補腎，2個月漸長濃密秀髮。

很多人認為遺傳性脫髮是無可救藥，但只要尋得中醫正確調理，或能出現轉機。一名40歲男子因遺傳性脫髮問題瀕臨禿頭，幸得中醫調理2個月後，逐漸長出濃密秀髮。

最新影片：

本港注冊中醫師陳嬿珺分享個案，40歲男患者因家族有脫髮史，家庭成員的頭髮均不濃密，而爸爸早在年輕時就有全禿情況。男患者也自中學時期就出現脫髮現象，之後又因工作壓力大，近兩年脫髮情況更甚。

陳醫師表示，患者在11月初診時，面色晦暗、聲音較弱；舌質淡，舌苔白，脈弱。外觀上頭皮分泌多，猶如螞蟻般行走，偶有頭癢情況。此外，雖大便正常，但偶有腹脹不適，又喜歡吃壽司魚生；四肢冰冷、睡眠不實、夜眠，經常感覺不精神及困倦。

綜上可見，患者除脫髮困擾，還有腹脹、腰痛、睡眠差等問題，加上家族遺傳因素，醫師判斷，患者是屬於「脾腎兩虛型」脫髮。

内服外針灸 令秀髮重生

中醫認為，腎為先天之本，脾為後天之本。雖然遺傳問題，不能迅速改變，但後天之本可以彌補先天的不足。因此，陳醫師處方「益氣養血、養精填髮」中藥，包括：

  • 黃芪、黨參、白朮：補氣，健脾，增加後天之本
  • 肉桂、杜仲：補腎陽，養腎氣
  • 五味子：益氣斂陰
  • 酸棗仁：養血安神
  • 陳皮、生薑：溫陽，理氣

再以「上星穴、頭維穴、百會穴、通天穴」進行頭皮針灸。2星期後，患者頭髮掉落減少；持續治療2個月後，頭髮逐漸濃密，患者也變得更自信。

遺傳性脫髮3大類型【附茶療】

陳醫師介紹指，遺傳性脫髮有3大類型。而很多人認為這是難治疾病，但其實只要辯證求因，就可以慢慢生出秀髮。醫師更推介一款養血活髮茶飲，有助秀髮重生。點擊大圖獲取資訊：

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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