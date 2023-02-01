【靚太廚房】營養師教煮低卡健康團年菜 30分鐘完成雞胸肉娃娃菜卷
新年將至，吃團年飯，新年飯害怕「食得太肥」？又不想「煮得太肥」？今集《靚太廚房》邀請了Greenutss兩位營養師Kristen及Janice，教大家煮低卡雞胸肉娃娃菜卷作團年菜式！30分鐘便完成這道蛋白質豐富的菜式，既低脂，又適合小朋友一起製作。
食材及調味料：
|雞胸肉
|250G
|乾冬菇
|5粒
|紅蘿蔔
|150G
|娃娃菜
|按份量
|紹慶酒
|100G
|醬油
|1湯匙
|蠔油
|1/2 湯匙
|黑胡椒粉
|1/4湯匙
|鹽
|少許
芡汁：
|醬油
|1湯匙
|蠔油
|1/2湯匙
|生粉
|1湯匙
|老抽
|1/2湯匙
|冬菇水
|半碗
做法：
1. 乾冬菇在前一晚浸發，冬菇水要留下備用。
2. 雞胸肉、冬菇及紅蘿蔔切粒切碎。
3. 把已切好的材料混合，加入所有調味料，拌勻。
4. 混合好材料後，烚娃娃菜約一分鐘，有軟身感覺便可。
5. 加入內餡，捲起娃娃菜卷，水滾再隔水蒸約20分鐘。
6. 製作芡汁，加入浸發冬菇的冬菇水，冒煙後再加入其他調味料即可。
7. 在卡娃娃菜卷上淋上芡汁，完成。
小貼士：
1. 在外面購買的雞湯或較濃味的醬汁烹調芡汁，鈉質相對偏高，大家可以使用浸發冬菇的水，有冬菇的香味之餘，而且更健康。
2. 摘菜時要留意，不要摘到破破爛爛，會「爆餡」並難以捲起肉餡，大家在摘菜時要小心，盡量保持完整。
「地雷」菜式易致肥
營養師Kristen指新年大家會經常吃盆菜，當中的雞及蝦較為健康，有豐富蛋白質。但盆菜下的蔬菜如紫菜、發菜等等，則相對吸收很多醬汁及油份，大家要注意這些食材，避免吃得太多。
另外新年會有很多柚皮製作的菜式，直言此菜式為「地雷菜式」，因為它很容易吸油份及醬汁，坊間烹調柚皮時都會「過油」，熱量相當高，大家要小心食用。
減肥人士吃糕點注意事項
營養師Janice指新年會吃年糕及蘿蔔糕，但大家記得要適可而止。年糕主要使用椰汁、糖及糯米粉製成，是較高油脂及碳水化合物的糕點，如果釀蛋汁再煎，吸油的情況會更加嚴重，大家如果想吃年糕，可以切薄一點，吃大約兩片便可。
糕點較好的選擇是蘿蔔糕，用油脂製作的成份較少，大約吃兩至三片，由於糕點主要化替碳水化合物，即主食為主，大家可配搭高蛋白食材及蔬菜就更好。
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責任編緝：蕭雅文