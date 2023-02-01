【靚太廚房】營養師教煮低卡健康開年菜　30分鐘完成雞胸肉娃娃菜卷

▲ 營養師教煮健康低卡開年菜式。

新年食開年飯，飯害怕「食得太肥」？又不想「煮得太肥」？今集《靚太廚房》邀請了Greenutss兩位營養師Kristen及Janice，教大家煮低卡雞胸肉娃娃菜卷作開年菜式！30分鐘便完成這道蛋白質豐富的菜式，既低脂，又適合小朋友一起製作。

食材及調味料：

▲ 材料。（文子健攝）

雞胸肉 250G 乾冬菇 5粒 紅蘿蔔 150G 娃娃菜 按份量 紹慶酒 100G 醬油 1湯匙 蠔油 1/2 湯匙 黑胡椒粉 1/4湯匙 鹽 少許

芡汁：

醬油 1湯匙 蠔油 1/2湯匙 生粉 1湯匙 老抽 1/2湯匙 冬菇水 半碗

做法：

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1. 乾冬菇在前一晚浸發，冬菇水要留下備用。

2. 雞胸肉、冬菇及紅蘿蔔切粒切碎。

3. 把已切好的材料混合，加入所有調味料，拌勻。

4. 混合好材料後，烚娃娃菜約一分鐘，有軟身感覺便可。

5. 加入內餡，捲起娃娃菜卷，水滾再隔水蒸約20分鐘。

6. 製作芡汁，加入浸發冬菇的冬菇水，冒煙後再加入其他調味料即可。

7. 在卡娃娃菜卷上淋上芡汁，完成。

小貼士：

1. 在外面購買的雞湯或較濃味的醬汁烹調芡汁，鈉質相對偏高，大家可以使用浸發冬菇的水，有冬菇的香味之餘，而且更健康。

2. 摘菜時要留意，不要摘到破破爛爛，會「爆餡」並難以捲起肉餡，大家在摘菜時要小心，盡量保持完整。

「地雷」菜式易致肥

營養師Kristen指新年大家會經常吃盆菜，當中的雞及蝦較為健康，有豐富蛋白質。但盆菜下的蔬菜如紫菜、發菜等等，則相對吸收很多醬汁及油份，大家要注意這些食材，避免吃得太多。

另外新年會有很多柚皮製作的菜式，直言此菜式為「地雷菜式」，因為它很容易吸油份及醬汁，坊間烹調柚皮時都會「過油」，熱量相當高，大家要小心食用。

減肥人士吃糕點注意事項

營養師Janice指新年會吃年糕及蘿蔔糕，但大家記得要適可而止。年糕主要使用椰汁、糖及糯米粉製成，是較高油脂及碳水化合物的糕點，如果釀蛋汁再煎，吸油的情況會更加嚴重，大家如果想吃年糕，可以切薄一點，吃大約兩片便可。

糕點較好的選擇是蘿蔔糕，用油脂製作的成份較少，大約吃兩至三片，由於糕點主要化替碳水化合物，即主食為主，大家可配搭高蛋白食材及蔬菜就更好。

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責任編緝：蕭雅文