【警員偷拍】涉超巿偷拍女子　警員稱貪玩「覺得女仔條裙著得幾靚」

▲ 涉超巿偷拍女子，警員稱貪玩「覺得女仔條裙著得幾靚」。（資料圖片）

47歲男警涉在馬鞍山某商場的超市用手機偷拍22歲女子裙底，事後刪除部分照片。男警被控非法拍攝或觀察私密部位及作出有違公德行為2罪，今（28日）於沙田裁判法院開審。被告在錄影會面稱，「突然覺得個女仔條裙著得幾靚」，出於貪玩拍攝了幾張相片後被事主發現。被告解釋事後刪除照片是因為只貪圖拍照的刺激感，沒打算保留照片。

被告區文浩（47歲，警員）被控非法拍攝或觀察私密部位罪及交替的作出有違公德行為罪。控罪指，被告於2022年2月9日在馬鞍山新港城4期商場3樓「Market Place by Jasons」內未獲事主X同意而拍攝X的私密部位；及於同日同地通過手提電話拍攝X的臀部和大腿的照片。

控辯雙方商議後同意毋須傳召事主X及其男友作供，庭上讀出兩人的書面供詞。案發當晚7時許，身穿連衣短裙的X與男友在超市購物。X挑選飲品時聽到身旁傳來數下「咔嚓」的疑似快門聲，轉頭看見被告右手垂直放大腿側，手持的手機鏡頭面向X，X遂質問被告影甚麼，被告稱「冇呀」。X再追問時被告一言不發跑離超市，男友最後成功追截被告，3人一同在保安室等候警員。

X的男友的供詞指，他聽到X大叫「你影咩呀」，當他與被告對望時，被告手持手機的右手向後縮，並馬上跑走。

閉路電視片段顯示，X在飲品櫃前，右手握著手機的被告走到X身旁，未幾X轉身指住被告，被告立即跑走，X男友見狀馬上緊追被告。

被告在錄影會面稱，覺得事主很漂亮，出於貪玩拍攝了幾張相片後被事主發現。被告表示當時「突然覺得個女仔條裙著得幾靚」，想拍攝X的全身照，遂開啟連拍模式拍攝X，被X發現後不懂應對而跑走。被告稱以前沒有試過偷拍，不知道自己為甚麼拍攝X，照片沒有特別用途。

被問到為何不將手機放在水平位置拍攝，被告稱知道未經X同意拍攝很沒禮貌，故垂下手機拍攝令其行為沒那麼顯眼。錄影會面透露被告共拍攝了21張照片，涉及X的背部和臀部，被告刪除其中8張，警方事後恢復照片。被告解釋事後刪除照片是因為知道自己做錯，只貪圖拍照一刻刺激感，沒打算保留照片。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣