【禦寒大法】寒冷天氣手腳冰冷難入睡 專家教腳掌加1物令腳部升溫8度

▲ 把一張與鞋子差不多大細的錫紙放入鞋中，要確保錫紙包覆住腳掌的前端，穿上鞋子後，這樣腳掌的溫度便可以提升8度。

寒冷警報來襲，近日不少網友發文稱天氣寒冷，令到手腳冰冷令人感到「好難頂」，日本一名教授便分享了一個「快速暖腳」神奇大法，腳尖能被瞬間暖和並令腳部升溫8度！

冬天一到，不少人也承受著手腳冰冷的折磨，當中有女網友哭訴「手可以用暖包，但是腳就冇計！」，她表示有穿襪子然後蓋棉被，但還是「凍到震」而難以入睡。女網友說她媽媽常常煮麻油雞薑母鴨給她暖身，可惜體質未改善但面上已經生滿青春痘，令女網友感到好痛苦。女網友透露已經找中醫調理身體，但也這需要時間才見到成效。

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不少網友提出多做運動改善體質是長遠有效的方法，而且可以令身體快速暖起來；也有網友建議直接在腳上貼暖包；也有網友「搞搞震」戲稱「練九陽神功」，令人哭笑不得。

其實想要有效快速地暖和身體，也可以參考一下以下的方法，日本東京明醫療大學川嶋朗教授指出只要用一張錫紙就可以幫助身體升溫。

首先把一張與鞋子差不多大細的錫紙放入鞋中，要確保錫紙包覆住腳掌的前端，穿上鞋子後，這樣腳掌的溫度便可以提升8度！從物理學方面的解釋，因為錫紙能傳導熱力，而且也能鎖住溫度，所以能達到保暖提溫的效果。

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不過，也有網友留言此方法的缺點，「之前試過，鞋子脫掉後全部都是鋁箔碎屑，需要額外花時間清乾淨，之後就不用了」；也有網友猜測和擔心「腳流汗後應該會很臭」的問題。

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責任編輯︰陳珈希