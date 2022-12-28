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【復常之路】特首李家超召開疫情記者會　取消疫苗通行證及密切接觸者安排【不斷更新】

社會 15:34 2022/12/28

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(曾耀輝攝)

​行政長官李家超今日（28日）下午主持「應對疫情指導及協調組」記者會，醫務衞生局局長盧寵茂和衞生防護中心總監徐樂堅亦出席，預料會宣布取消多項社交距離措施，包括取消「疫苗通行證」和限聚令，但口罩令仍會維持。

李家超宣布，取消檢疫令，不再界定密切接觸者，並取消疫苗通行證，抵港人士不需要抵港後強制核酸，涵蓋從內地、澳門、台灣及國際來港人士，維持5天快測；取消所有社交距離措施，只維持口罩令。全部措施明日(29日)起生效。

李家超解釋，由於本港疫苗接種率高，亦已有250萬人確診過，本港已有防疫屏障，香港有足夠抗疫藥物，醫護人員已有經驗應對疫情；醫管局應對力已加強；市民對病毒更多認識，有更多自我防禦能力，聚焦防重症，防死亡等高風險群組，又會採取更具針對性措施，尤其繼續推動一老一幼疫苗接種。

盧寵茂指，非本地居民求診公院須自費及購買藥物，且費用更高；二價疫苗、兒童疫苗優先予港人接種，非本地居民要最少逗留30日先可獲提供加強劑；而開放非本地居民疫苗接種僅屬私人市場安排，不影響港府的供應。

現階級會維持口罩令，因戴口罩是減少呼吸道受感染的其中方法，加上香港處於冬季呼吸道感染高風期，根據專家意見評估目前取消可能會引致更大感染，為避免市民冬季受到新冠、流感雙重夾擊，故有必要維持口罩令。

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記者：蘇文軒

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