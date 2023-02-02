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【新春團拜】「G19」議員齊送新春祝福 簡慧敏：會透過不同平台說好香港議會情況

政治 00:08 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

G19成員送上新春祝福。（林曉君攝）

立法會「G19」今日舉行新春團拜，13位議員選取不同的賀詞，為香港和市民送上祝福。原本代表立法會在3月赴英出席西敏寺研討會（Westminster Seminar）的簡慧敏亦趁機回應主辦方撤回邀請一事。

簡慧敏表示，研討會主題是有效議會，她本身希望趁機向外國解釋，本港完善選舉制度後，立法會有效運作的情況，對主辦方撤銷邀請邀請立法會表示極度不滿和遺憾，但強調會繼續通過不同平台，說好香港議會情況。

各位議員手持不同賀詞的揮春送祝福，「G19」召集人謝偉銓祝大家新年心想事成，形容香港終於「疫過天青」，希望來年政府能夠有效施政，為市民排難解困。

金融界陳振英和科技創新界邱達根都選擇「招財進寶」。陳振英笑言，大家有「財」後，最重要存入銀行，祝市民銀行存款節節上升。邱達根則說，未來搶企業和搶人才都非常重要，希望香港在這兩方面豐收。

旅遊界姚柏良則祝賀香港「丁財兩旺」，越來越多旅客來港，祝願市民動若脫兔，多點去旅行，支持旅遊業。

選委界譚岳衡則選擇「五福臨門」，他說，初六開市，股市紅盤高收，是一個好兆頭，象徵着來年金融市場充滿活力，又祝福大家「盆滿缽滿」。

選委界陳沛良則希望全面通關後，香港工商百業可以「大展鴻圖」。

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責任編輯：林曉君

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