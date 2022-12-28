【美女人妻】視后林夏薇「中門大開」拍廣告騷身段　中學時代研製面膜被封美容達人

視后林夏薇（薇薇）日前為代表健康養生產品拍廣告，以一襲白色「中門大開」兼大露背裝上陣，同時亦展露白滑美腿，性感與貴氣盡現。

薇薇雖為人妻，但仍少女味十足，難怪得到廣商青睞成為今次逆齡保健產品代言，其實薇薇向來對保養甚有心得。

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自己研製面膜

原來早於中學時，她已開始專注研究護膚及養生，當年更被同學封為「美容達人」，薇薇表示：「中學時期已意識到保養，但由於讀書時期冇錢，所以用好多天然物料：黃瓜、牛奶、雞蛋等護膚，仲會睇好多書研製面膜，身邊同學都封我做『美容達人』，因為我會以最低成本同最天然成分作保養。」

除保養外，薇薇最大的逆齡秘訣，莫過於飲水及做運動：「每日都會飲2000cc嘅水果水，同埋我會經常做運動，唔需要開劇嘅時候，我每日都會做個半鐘帶氧運動，如果開劇好忙，我都會做啲簡單拉筋。」

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保持心境開朗

要保持青春，薇薇認為均衡飲食及保持心境開朗亦是不可缺少，她謂：「人大咗，亦需要補充產品嘅幫助，我都有試用今次產品，覺得好好，食咗個人冇咁攰，睡眠質素提高，肌膚狀態亦好好，所以我介紹咗畀身邊朋友同屋企人用。」

此外，薇薇自成為視后之後，雖有不少搵真銀機會，但論大規模的廣告拍攝，今次還是首次，她表示：「之前受疫情影響，好多廣告都冇辦法進行，今次係疫情以來，第一次咁大規模嘅廣告拍攝，廣告商投放好多資源，連續16小時拍電視廣告同硬照廣告，仲要擺出超高難度動作，超級攰，不過見到好靚製成品又好有滿足感。」

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