【師友活動】廉政之友25周年推「友‧伴同行」計劃　退休廉署官員任導師與學員交流

▲ 退休廉署調查人員藉一起運動與青年交流。

廉政公署義工組織「廉政之友」25周年，推出「友．伴同行」計劃，以師友活動(Mentorship)形式進行。參加計劃的13名學員是在學或在職的「廉政之友」會員，年齡介乎21至34歲。另有10位已退休資深廉署人員擔任導師，包括來自執行處、防止貪污處及社區關係處的處長級人員、首席主任和資深廉署人員。他們以自身人生閱歷和豐富反貪經驗，啟迪青年拓闊視野。

負責計劃的高級廉政教育主任黎麗芬表示，「友．伴同行」計劃透過多元化師友活動，由廉署導師將肅貪倡廉寶貴經驗傳承至新一代；亦鼓勵他們學習鍥而不捨的反貪精神，培育正面積極價值觀。

導師之一的葉廣福(葉sir)，退休前任職執行處前總調查主任，他向學員細說7、80年代參與多次調查和執法行動的個人經歷，包括建築界貪污詐騙案和執法人員包庇不法分子的調查工作，與不法分子鬥智鬥力，學員都聽得津津樂道，積極參與交流。又分享昔日廉署工作和案件，除了讓學員了解廉署調查工作，更可讓青少年知道，做人處事和查案一樣，除了要按步就班，亦要準備突如其來的變化，不可一成不變，要考慮周詳、靈活變通。有時亦會跟學員分享失敗的調查行動，例如有一次安排的卧底人員身分被懷疑，結果要暫時終斷調查行動，但憑鍥而不捨的精神，再接再勵，最後成功將不法之徒繩之於法。藉以勉勵年輕學員，人生不是事事順利，要從失敗及挫折中學習，全力以赴和有團隊精神。

他亦有感時下年輕人生活壓力大，容易感到失落和迷惘，希望藉昔日調查工作分享，引導他們如何有效面對壓力和尋找出路。有感見到一些剛投身社會工作的青少年，誤以為像讀書時「出貓」、「抄襲造假」只是小問題，加入職場後涉及違反誠信和貪污舞弊罪行，令人痛心。葉廣福表示：「希望透過自身人生經歷，引導年輕人了解貪污禍害，增強反貪意識和決心，追求正向的人生。

學員徐梓翔(Chris)目前從事環保工作，他指從葉sir昔日工作分享中，了解廉署工作重視每個細節，非常認真，而且隨機應變；自己也從中學習處事認真、細心，不走漏每個細節。另外，葉sir鍥而不捨的反貪精神，提醒自己積極面對困難與挑戰，對貪污「零容忍」。

另一學員鄭迪珉(Tyler)是初創企業負責人，畢業後從事生物科技行業，自己創業過程中曾面對不少「灰色地帶」及迷思，例如作為公司老闆，可否容許員工收取客戶利是或禮物，或者兼職要否申報利益等。與葉sir交流後，Tyler更重視員工誠信及公司防貪措施，並對防貪法例有更深認識，同時亦下定決心，要對任何不正確、不道德和違法的事說「不」，堅守原則。

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