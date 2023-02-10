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【招商引財】李家超與迪拜控股集團主席會面　結束中東之行明抵港

政治 19:29 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

李家超與迪拜控股集團主席HH Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum（右）會面。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超今日展開在阿拉伯聯合酋長國迪拜的最後一日訪問行程。除了出席中東地區另類資產管理公司Investcorp舉辦的早餐會並致辭，又到訪迪拜控股集團。

李家超除了與迪拜控股集團主席HH Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum會面，亦參觀集團旗下的卓美亞帆船酒店，以了解當地商貿及旅遊業發展和集團的業務發展計劃。他又介紹特區政府招商引資的最新政策和措施，並歡迎集團拓展多元化國際業務。

另外，李家超今日亦出席阿聯酋中國商會所設的午餐會，他致辭時表示提到自己此行行程，說「行程十分豐富、忙得很。」他相信，這次訪問能將香港與中東地區的關係帶到新高度，擴大香港與「一帶一路」相關國家的合作範圍，促進民心相通。

李家超將於周六早上返抵香港。

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責任編輯：林曉君

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