【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄 MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜
娛樂 17:42 2022/12/28
美國網站「TC Candler」舉行的年度百大型男排行榜已出爐！
「超人」Henry Cavill位列榜首、韓國歌手鉉辰屈居亞軍、《沙丘》演Paul Atreides的Timothée Chalamet排行季軍位置，而MIRROR成員姜濤、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）和呂爵安（Edan）亦榜上有名，首度入榜的姜濤更創下香港人紀錄，排第5名！
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【MIRROR成員】姜濤登全球百大俊男初選榜首 教主+Edan+AK同躋身十大位置
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撰文 : TOPick柴犬出動