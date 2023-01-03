聖道迦南書院「3R」教學理念 推正向教育培育多元學生

▲ 李家鳴校長(左三) 在聖道迦南書院任教16年，於今個學年獲委任為校長，學校的管理團隊亦於校內任教多年，彼此合作無間，繼續致力推動「３Ｒ」教學理念。（左起：江雪霞助理校長，甄家志副校長，李家鳴校長，梁麗莊助理校長，李燕芳助理校長）

教育界過去強調成績與品德的重要性，近年開始重視情緒及抗逆力教育。位於觀塘區的直資男女英文中學基督教中國佈道會聖道迦南書院（簡稱聖道迦南書院），以「3R」教學理念推廣正向教育，配合學校課程及多元化課外活動，令學生在基督教教育和信仰生活下，成為自主學習、正面又充滿自信的「迦南子弟」。

聖道迦南書院成立於2003年，是以英文為主要教學語言的基督教直資男女中學。適逢書院於2022-23學年踏入20周年，任教了16年的李家鳴校長在重要里程碑接棒，他強調教育需要與時並進，除了要培育德智體群美的學生，更要大力推行正向管教。李校長指，學校的「3R」教學理念，即尊重（Respect）、責任感（Responsibility）和抗逆力（Resilience），正是體現學校面對新常態下的重要課題，「特別是Resilience（抗逆力），令學生可應付多變的社會。」

從面對失敗中建立正向思維 發掘學生專長做「僕人領袖」

如何有效地推廣正向教育？李校長表示，迦南最近推行「失敗教育」，目的是令學生懂得從失敗中學習，從而增加對抗逆境的韌力。「學校以「仁愛而堅定」（kind and firm）為管教原則，這個原則與基督教教育理念相符，鼓勵學生多反思，引導他們找出問題，從錯誤中學習和成長。」

李校長表示，失敗教育在外國較盛行，老師以勵志人物，如護士之母南丁格爾和著名企業家Elon Musk等的故事，分享處理失敗的技巧和心態。老師甚至分享個人的失敗經歷，如何從挫敗中重新振作，不但令師生互動增加，更成功鼓勵學生面對失敗，也能增強3R中的抗逆能力。

聖道迦南書院無論任何級別、學會，均設有不同的崗位，學生可以發揮個人能力勇於去嘗試及探索，學校從中發掘學生的專長，讓他們閃亮，成為迦南以及社會中的「僕人領袖」，從中培養責任感，建立自信和提升責任感，即3R中的Responsibility。

▲ 聖道迦南書院每年都為中一新生提供銜接課程。除了裝備同學適應中學的上課模式，學校更讓同學積極踏出課室，包括游繩訓練，藉此鼓勵新生們要勇敢踏出「舒適區」，接受新挑戰。

注重英文學習敲開全球化大門

聖道迦南書院深信以英文擴闊學生的眼界，自辦學以來致力提供優良的英文學習語境，提升學生的英語能力敲開全球化大門。迦南透過舉辦多元化的語言學習活動，讓學生於校園內外建立良好的英語運用及提升學習語言的興趣。

李校長指出，由於迦南以英文為主要教學語言，為令中一新生更容易掌握英語教學，迦南會提供跨學科英語課，學習不同學科所應用到的英文詞彙。另外，學習語言不再局限在課室內，最重要是活學活用，學校設有英語閣，為學生提供各樣學習英語的活動及遊戲，增強學習英文的趣味。校內的外籍老師定期為每位同學進行英語會話訓練，增強學生的英語表達能力。

在全球化世代下，迦南也多管齊下提高學生的世界公民意識，近年開始取錄非華語學生，包括日本、韓國、南亞裔、法國等，大約佔全校的8%，不但可以推廣共融文化，也增加本地學生與非華語學生以英文溝通的機會。李校長補充，「學校參與AFS 國際文化交流，每年邀請外國交流生到校學習一年，過去曾招待來自德國，意大利，奧地利等地的學生，學校更安排他們到本地學生的家庭暫住，彼此認識不同的文化。」

▲ 迦南致力提偺共融文化，本地學生和非華語學生打成一片。

▲ 每年邀請外國交流生到校學習一年，過去曾招待來自德國，意大利，奧地利等地的學生，學校更安排他們到本地學生的家庭暫住，彼此認識不同的文化。

全方位教學開拓國際視野 發掘學生專長做「僕人領袖」

聖道迦南書院的全方位教學多姿多彩，學校「AIMS」計劃要求初中生三年間必須從四項範疇中每項揀選最少一項參與，包括Aesthetics & Physical美學與運動：校園美化組、日本花道等、飛盤隊、划艇隊及各項體育活動；Intellectual學術活動：英語烘焙學會、通識學會及地理學會等；Moral and Civic Education德性教育：義工隊、禮儀組及環保大使等；Social Services社會服務：制服團隊如紅十字隊及基督少年軍等，務求培育學生的德智體群美，達致在學術、運動、興趣和服務都有全面均衡的發展。

李校長補充，「學校提供的課外活動超過70個，部分活動更由老師或學生開辦，提升他們的自主性和投入感。」此外，學校每年也舉辦國際文化周，去年以法國為主題，學生透過參與活動體驗法國小食，學習簡單法語及欣賞芭蕾舞表演等。

李校長更鼓勵學生，跳出課室擴闊國際視野。迦南的「全方位學習」（Life-wide Learning）包括海外和本地的交流計劃和實習體驗，疫情前曾於一年內安排10多個交流團，包括新西蘭生態之旅、台灣單車之旅、日本綠色環保之旅、上海飛盤比賽，柬埔寨事奉團等，本地則有營會、野外歷奇訓練及話劇訓練等。李校長表示，「透過豐富的校外活動，學生能於過程中感受不一樣的體驗，增廣見聞。」

▲ 劍擊學會

▲ 疫情前迦南舉辦多個海外遊學團，讓學生增廣見聞。

迦南重視家校合作培育全人學生

學生的全人發展，家校合作是不可或缺的元素。學校每年開學均會邀請中一、中二的家長參與「家長學堂」，並提供家長教育如「正向教育」及「正向工作坊」等，透過培養學校與家長的融洽關係，藉此加強家校合作及促進親子關係。家教會定時推出一些家校活動，促進家長及學校之間的溝通，鼓勵家長理解學校的教育理念。

走過20年的辦學之路，聖道迦南書院春風化雨，果實纍纍。2022年11月26日至27日是迦南的開放日，適逢慶祝創校20週年，學生及家長固然樂在其中，更吸引了不少區內區外的小學生及家長前來參觀，當日的升中資訊講座更全院滿座。李校長強調，迦南是一所充分「情」的中學，開放日中更有不少舊生特意回來探望老師，有些更擔當工作人員，向來賓介紹迦南的特色，「連學生的家長也回校擔任家長義工，身體力行地支持迦南」。

▲ 迦南二十周年校慶開放日，學生們玩得樂在其中。

▲ 每年度的升中資訊講座都吸引不少有意報讀迦南，全院滿座。

中一入學面試錦囊

聖道迦南書院23/24中一新生現已接受申請，李校長表示，迦南書院是直資中學，不會參加中學「統一派位」階段，全部學額均由學校自行收取學生，中英數成績及操行分達B級以上學生均可申請。

至於面試內容，李校長表示，面試會由學生單獨面試，面試語言以英文為主，廣東話為輔，主要觀察學生是否具備自信，回答問題時會否仔細聆聽後再禮貌地作答，「學校也看重學生的品行，期望他們有自主的學習態度」。學校也會與家長面談，期望家長與校方持相近的管教理念，以達到家校合作的初衷。

聖道迦南書院檔案:

地址：九龍觀塘利安里6號

學校類別：直資男女校

辦學團體：基督教中國佈道會

學校網址：https://bit.ly/2223_02

查詢電話：2372 0033

(特約)