【打擊毒品】海關檢查馬來西亞到港貨櫃　運動鞋內藏市值2,600萬元可卡因

▲ 海關檢查馬來西亞到港貨櫃，運動鞋內藏市值2,600萬元可卡因。（黃傑偉攝）

海關今日（28日）表示，於11月30日反毒品行動中檢獲市值2,600百萬港元可卡因，行動中拘捕一名44歲女子。

海關早前透過風險評估鎖定一個由馬來西亞海運到港貨櫃，報稱41批不同種類貨品，關員揀選其中報稱載有個人物品貨物檢查，貨物顯示收貨人為一間新成立物流公司，加上馬來西亞屬熱門毒品轉口地，於是關員扣查貨櫃詳細檢驗。關員11月25日在葵涌海關大樓使用X光儀器進行檢查，發現其中14箱貨物於X光下影像有異，於是開箱檢查關員發現運動鞋內藏有經真空處理白色粉末，經核實後證實粉末為可卡因，海關共檢獲31公斤懷疑可卡因，市值超過2,600萬港元，案件隨即交海關毒品調查科跟進。

海關深入調查調查及監控派遞，於11月30日在葵涌一工廈貨倉內，拘捕一名涉案44歲報稱女負責人。被捕女子於上址負責簽收及將貨品存倉，被捕人獲准保釋候查。海關相信販毒集團在聖誕及元旦假期前囤積毒品，並準備在長假期分銷到本地市場，海關指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

▲ 運動鞋內藏有經真空處理白色粉末。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉