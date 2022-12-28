  • 20°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 16:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】海關檢查馬來西亞到港貨櫃　運動鞋內藏市值2,600萬元可卡因

社會 16:01 2022/12/28

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

海關檢查馬來西亞到港貨櫃，運動鞋內藏市值2,600萬元可卡因。（黃傑偉攝）

海關今日（28日）表示，於11月30日反毒品行動中檢獲市值2,600百萬港元可卡因，行動中拘捕一名44歲女子。

海關早前透過風險評估鎖定一個由馬來西亞海運到港貨櫃，報稱41批不同種類貨品，關員揀選其中報稱載有個人物品貨物檢查，貨物顯示收貨人為一間新成立物流公司，加上馬來西亞屬熱門毒品轉口地，於是關員扣查貨櫃詳細檢驗。關員11月25日在葵涌海關大樓使用X光儀器進行檢查，發現其中14箱貨物於X光下影像有異，於是開箱檢查關員發現運動鞋內藏有經真空處理白色粉末，經核實後證實粉末為可卡因，海關共檢獲31公斤懷疑可卡因，市值超過2,600萬港元，案件隨即交海關毒品調查科跟進。

海關深入調查調查及監控派遞，於11月30日在葵涌一工廈貨倉內，拘捕一名涉案44歲報稱女負責人。被捕女子於上址負責簽收及將貨品存倉，被捕人獲准保釋候查。海關相信販毒集團在聖誕及元旦假期前囤積毒品，並準備在長假期分銷到本地市場，海關指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

運動鞋內藏有經真空處理白色粉末。（黃傑偉攝）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【上訴被拒】《環時》記者機場遇襲女被告判囚　再度申上訴許可被拒
今日 13:47
【上訴被拒】《環時》記者機場遇襲女被告判囚　再度申上訴許可被拒
【打擊販毒】海關查貨櫃揭運動鞋內藏31公斤可卡因　一名本地女子被捕
今日 14:05
【打擊販毒】海關查貨櫃揭運動鞋內藏31公斤可卡因　一名本地女子被捕
【警員偷拍】涉超巿偷拍女子　警員稱貪玩「覺得女仔條裙著得幾靚」
今日 14:18
【警員偷拍】涉超巿偷拍女子　警員稱貪玩「覺得女仔條裙著得幾靚」
【爆竊案】長沙灣烤魚店遭爆竊失財4萬　警追緝年約60歲男賊
今日 15:48
【爆竊案】長沙灣烤魚店遭爆竊失財4萬　警追緝年約60歲男賊
【爆竊案】長沙灣麗閣商場食肆遭爆竊　10萬元現金被盜
今日 15:53
【爆竊案】長沙灣麗閣商場食肆遭爆竊　10萬元現金被盜

你可能感興趣

【上訴被拒】《環時》記者機場遇襲女被告判囚　再度申上訴許可被拒
今日 13:47
【上訴被拒】《環時》記者機場遇襲女被告判囚　再度申上訴許可被拒
【打擊販毒】海關查貨櫃揭運動鞋內藏31公斤可卡因　一名本地女子被捕
今日 14:05
【打擊販毒】海關查貨櫃揭運動鞋內藏31公斤可卡因　一名本地女子被捕
【警員偷拍】涉超巿偷拍女子　警員稱貪玩「覺得女仔條裙著得幾靚」
今日 14:18
【警員偷拍】涉超巿偷拍女子　警員稱貪玩「覺得女仔條裙著得幾靚」
罪案 馬來西亞 運動 海關 葵涌 元旦

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【交友App中伏】交友App約會男方遠睹芳容即甩底　港女嬲爆放相公審惹劣評
17:58 2022/12/27
【交友App中伏】交友App約會男方遠睹芳容即甩底　港女嬲爆放相公審惹劣評
【隱形殺手】男子遊泰後染「食腦變形蟲」　病情急轉直下11日內死亡
12:26 2022/12/27
【隱形殺手】男子遊泰後染「食腦變形蟲」　病情急轉直下11日內死亡
【移民英國】獲父贈560萬積蓄移民英國　敗家港男一年半清袋公開驚人開支表
12:52 2022/12/26
【移民英國】獲父贈560萬積蓄移民英國　敗家港男一年半清袋公開驚人開支表